Reforma electoral: Aprueban en lo general el Plan B en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados discute el Plan B de la reforma electoral.

El debate sobre el llamado Plan B de la reforma electoral volvió al centro de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados de México, donde legisladores discuten los alcances de los cambios propuestos en materia político-electoral.

El debate ocurre en un contexto de alta polarización entre bancadas, con posturas encontradas sobre el impacto que tendría la reforma en el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE). Mientras algunos diputados sostienen que se trata de ajustes administrativos, otros advierten riesgos institucionales.

El tema ha generado interés público debido a sus posibles implicaciones en la organización de elecciones y en la estructura operativa del árbitro electoral.

Así va la discusión del Plan B de la reforma electoral

La sesión de la Cámara de Diputados inició con Leonel Godoy, de Morena, dando la exposición de motivos. Durante su intervención, el legislador michoacano fue interrumpido en diversas ocasiones por la oposición.

Después, se dio paso a cinco posturas a favor y cinco en contra, siendo los representantes de Morena los que han hablado a favor, mientras que panistas, priistas y de MC han criticado el contenido de la minuta.

La diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, adelantó que su bancada apoyará el proyecto en lo general por las medidas de austeridad; sin embargo, advirtió que presentarán diversas reformas porque la minuta tiene muchas fallas.

Durante una pregunta a un orador, Federico Döring calificó de pésimo abogado al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de los diferentes posicionamientos, se procedió a la votación. La propuesta del Plan B de reforma electoral fue aprobada, en lo general, por 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, con lo que se consiguió la mayoría calificada.

Tras varias horas de discusiones en el pleno, los diputados no realizaron modificaciones en lo particular al plan B de la reforma electoral. La iniciativa será enviada a los congresos locales.

¿Qué es el Plan B de la reforma electoral?

El Plan B de la reforma electoral hace referencia a un paquete de modificaciones legales impulsadas tras no concretarse una reforma constitucional previa. Estas reformas buscan cambios en leyes secundarias para reconfigurar aspectos operativos del sistema electoral mexicano.

Entre los puntos más discutidos se encuentran ajustes administrativos, reducción de estructuras y cambios en procedimientos internos del INE. No obstante, especialistas han advertido que dichos cambios podrían impactar la capacidad operativa del organismo.

Posturas encontradas en San Lázaro

Durante la discusión en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena han defendido que la reforma pretende eficientar recursos y evitar gastos excesivos. En contraste, la oposición ha señalado que podría debilitar la autonomía electoral.

El debate también ha girado en torno a la legalidad y constitucionalidad de las medidas, así como su posible revisión por instancias judiciales.

¿Cuál será el voto del PT?

El diputado Reginaldo Sandoval anunció que el Partido del Trabajo (PT) respaldará la minuta del Plan B de reforma electoral.

El legislador subrayó que la bancada votará en el Pleno de San Lázaro a favor en los términos aprobados por el Senado.

“La vamos a acompañar con toda contundencia”, declaró.