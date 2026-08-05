CJNG ‘acapara’ extorsión en Michoacán; al menos cinco criminales acumularon 15 mil mdp

Productores de aguacate y limón, entre las principales víctimas de la extorsión en Michoacán. (Forotarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Morelia.- Fuentes oficiales reconocieron que un puñado de extorsionadores con operaciones en Michoacán acumularon unas ganancias cercanas a los 15 mil millones de pesos por este delito.

Los principales líderes extorsionadores vinculados a cárteles de la droga que despojaron a sus víctimas de fuertes sumas de dinero son:

Solo ‘El Lic’ obtuvo 10 mil 800 millones de pesos por concepto de extorsiones en un año; esto coloca al CJNG a la cabeza de las organizaciones que obtienen mayores ganancias por la extorsión. Actualmente, todos los presuntos criminales mencionados se encuentran detenidos y sujetos a procesos penales.

Entre los sectores más afectados por los cárteles que operan en la región aparecen los productores aguacateros, de limón y frutos rojos. Incluso, líderes del campo fueron blanco de ataques por denunciar la extorsión de la que son objeto.

En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que las autoridades mantienen un combate frontal contra la extorsión en el estado.

Además, subrayó que la nueva estrategia contra este delito coincide con la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el salón Charo de Casa Michoacán, Alfredo Ramírez señaló que el combate a la extorsión se concentra principalmente en las regiones de Uruapan, Apatzingán y Zitácuaro.

Más adelante, el mandatario estatal instó a la población a denunciar a los extorsionadores de forma anónima. En la nueva estrategia —dijo— participan fuerzas federales, estatales y municipales.

El gobernador también recordó que el Congreso local reformó la ley para castigar con hasta 25 años de prisión a los responsables de este delito.

En este mismo sentido, Ramírez Bedolla expresó que existe cero tolerancia contra los actos delictivos que atentan contra el patrimonio de la sociedad.

“La impunidad se debe desterrar en el Estado, para bien de la población”, puntualizó.

En tanto, líderes de productores de los sectores amenazados por el crimen organizado son blanco de ataques armados. Bernardo Bravo, líder de productores de limón, fue asesinado en octubre de 2025, luego de que denunciara la extorsión por presuntos miembros del crimen organizado.