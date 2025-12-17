Plantea Leonardo Lomelí una reforma fiscal para más inversión en educación superior

Leonardo Lomelí dijo que si bien la UNAM no ha sido tan castigada como otras universidades, es urgente que se aumente el presupuesto en la educación superior. [Fotografía. El Financiero TV]

Ante un panorama financiero complejo que ha castigado el presupuesto en educación superior, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, planteó la necesidad de una reforma fiscal para incrementar la inversión en este rubro.

En entrevista para EntreDichos con René Delgado, alertó que en el país hay “una política de reducción sostenida en el gasto público para la educación que disminuye las posibilidades de instituciones mexicanas de competir a nivel global” y, muestra de ello es que la UNAM salió del top 100 de las mejores universidades del mundo del QS World University Rankings 2026.

“Ahorita estamos fuera (del top 100), yo espero que regresemos muy pronto. Creo que sí podemos aumentar (de lugar), pero siempre y cuando tengamos recursos suficientes para apoyar las labores de la institución que se reflejan directamente en los rankings.

“Creo que esa es una situación que nos habla de la necesidad ineludible –yo ya diría en el corto plazo, porque en el mediano ya podría ser muy tarde– de pensar en una reforma fiscal”, expresó.

Lomelí dijo que si bien la UNAM no ha sido tan castigada como otras universidades, es urgente que se aumente el presupuesto en la educación superior.

“No hay un solo país, en los últimos 70 años, que se haya desarrollado y que no le haya apostado muy fuerte a la educación, a la ciencia y al desarrollo tecnológico y cultural”.

Afirmó que antes de la creación de nuevas instituciones de educación superior, se tendría que consolidar a las ya existentes, debido a que son las que tienen posibilidades de crecer de manera más ordenada.

Y advirtió que de no hacerlo se corre el riesgo de que el sistema de educación superior se vuelva más heterogéneo, es decir, que haya universidades de distintas calidades.

Rector de la UNAM ve injerencia externa

El rector denunció injerencia externa en la crisis que experimentó la máxima casa de estudios en el segundo semestre de este año –tras el asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur el 22 de septiembre y los paros por amenazas de bombas–, la cual es consecuencia de la polarización.

Esa injerencia, comentó el rector, se debe a que “la universidad se convierte en arena de disputas entre distintas ideologías o incluso de grupos de una misma tendencia, pero que se están disputando el protagonismo”.

Destacó la importancia de la autonomía universitaria: “son precisamente las universidades de donde pueden surgir las visiones alternativas.