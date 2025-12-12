Actividades culturales UNAM en diciembre 2025: Este es el calendario de museos, teatros y más

Para las y los fanáticos de la cultura y el arte no importa la época del año, cualquier época es el momento preciso para disfrutar de una exposición, algún podcast, programa televisivo, reportaje, concierto transmitido en radio o contenido en línea. Es por ello que CulturaUNAM invita a la comunidad a conocer sus actividades presenciales y a distancia para estos días de descanso navideño.

Muralistas y exposiciones para diciembre de CulturaUNAM

Para las y los interesados en el mundo prehispánico este 2025, el Colegio de San Ildefonso busca confrontar al espectador con las huellas de la violencia que atraviesa México en la actualidad bajo la metáfora de un símbolo del pasado milenario, todo contenido en el trabajo del muralista mexicano Gustavo Monroy con su obra Tzompantli.

El mural temporal inspirado en el Huey Tzompantli, específicamente en la nueva sección del vestigio arqueológico descubierta en 2015, en la calle de República de Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es una obra con dimensiones de 3.10 m de alto y 11 m de largo, que podrá verse en el Colegio San Ildefonso durante estas vacaciones decembrinas y hasta abril de 2026.

Asimismo, San Ildefonso mantendrá abiertas las puertas de su nueva exposición El Galeón de Acapulco–Manila. Somos Pacífico. El mundo que emergió del trópico que inauguró el pasado 3 de diciembre con más de 300 piezas provenientes de museos y colecciones nacionales e internacionales, y que estará abierta durante este diciembre y hasta el 31 de mayo de 2026.

También podrá ser visitada la exposición permanente del Acervo mural del recinto, en el que se encuentran obras de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. El Colegio de San Ildefonso permanecerá abierto durante todo diciembre 2025 (excepto los días 24 y 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero 2026) de martes a domingo, de las 11 a las 5:30pm.

Este diciembre en Chapultepec, una sorpresa, cortesía del legendario poeta chileno Raúl Zurita, estará dispuesta para los ojos de los paseantes que caminen sobre Paseo de la Reforma, a través de la documentación visual de la magna obra poética VERÁS (sobre la pieza llevada a cabo en marzo de 2024 en Caleta Vitor, Chile) que actualmente se exhibe sobre las rejas de la Casa del Lago de la UNAM.

TV UNAM: Cartelera de diciembre 2025

Tiempo de Filmoteca de TV UNAM nos consentirá este temporada con varios de sus ciclos de cine para disfrutar en casa, como son Vamos a bailar, Imaginación desbordada o Fin de año. Entre estos destaca el ciclo de estreno titulado Cine mexicano de los 80’s, que nos trae algunos clásicos de la cinematografía nacional como, El tres de copas (México, 1986), de Felipe Cazals, Días difíciles (México, 1988), de Alejandro Pelayo Rangel, Los confines (México, 1987), de Mitl Valdez, o Lo que importa es vivir (México, 1987), de Luis Alcoriza, entre otros. Este ciclo podrá verse del lunes 5 al jueves 8 de enero, en un horario de 10 pm,

En su Programación internacional la televisora universitaria presenta la serie El mundo real: Tras los pasos de Tintin (Francia, 2009), de Henri de Gerlache, Marc Temmerman, Laurent Joffrion & Florence Tran, que se transmitirá los martes de diciembre, a las 7:30 pm, con retransmisión los sábados a las 6 pm. También se podrá ver Los imprescindibles: Irse de casa. La música orquestal del siglo XX (Reino Unido, 1996), de Peter West y Barrie Gavin, los miércoles de diciembre, a las 7:30 pm, con retransmisión los sábados, a las 8 pm.

Para los aficionados al conocimiento científico TV UNAM pone la ciencia al alcance de un clic, con programas que reflexionan sobre la educación del futuro, documentales sobre ecosistemas acuáticos en peligro, o sobre los animales luminosos que existen en diversas regiones de nuestro planeta. Y en los estrenos para estos días vacacionales, no podrán faltar las series documentales como Historia: Evangélicos. De la fe al poder, que nos habla sobre el auge de movimientos religiosos que han llegado a las altas esferas de poder en diferentes partes del primer mundo, sobre todo en los Estados Unidos. Esta serie podrá verse durante los viernes de diciembre, a las 7:30 pm, con retransmisión los sábados a las 4:00 pm.

Toda la programación de TV UNAM puede seguirse por 20.1 TV abierta / 20 Izzi y Totalplay 120 Axtel TV, Dish, Sky y Megacable y a través de cualquier dispositivo móvil por tv.unam.mx.

Radio UNAM: Escucha villancicos y monólogos

En este mes decembrino, como regalo navideño para la audiencia de Radio UNAM, se han seleccionado algunos de los mejores programas y piezas radiofónicas que transmitidos a lo largo del segundo semestre del año. Entre éstas no pueden faltar los ya legendarios, Villancicos, en esta ocasión serán seis en una adaptación de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que será transmitida el sábado 20 de diciembre a las 8pm.

Además, el sábado 27 de diciembre, a las 8 pm, podrá escucharse Voces de familia, la serie se compone de monólogos que presentan un intercambio de cartas entre una madre preocupada por traer de vuelta a su hijo ausente, intentos desesperados que sólo sirven para acentuar la ruptura entre ellos.

Para deleite de sus radioescuchas, Radio UNAM también transmitirá un concierto el 24 de diciembre, a cargo del salsero cubano, Isaac Delgado, a las 4:30 pm por 96.1 FM y a las 6pm por 860 AM. Además, los escuchas podrán mantenerse informadas e informados, ya que la Revista Informativa continuará con sus emisiones en vivo durante este periodo. Todo esto y más por 96.1 FM y para consultar horarios sobre los programas en: www.radio.unam.mx y app oficial.

Sin salir de casa: Arte y podcast de la UNAM

Es diciembre y ya son los últimos días (hasta este 14 de diciembre de 2025) para ver en la #Sala10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) la exposición en video Mwen pa priye Zacca [No le rezo a Zacca], de Stéphanie Melyon-Reinette, quien realiza su propia interpretación de un baile de la abundancia en una plantación bananera de su isla natal Guadalupe, Francia, para invocar una reconexión entre la tierra y el cuerpo negro. Además de esto, el MUAC cuenta con una gran oferta de materiales online entre los que se cuentan colecciones podcasts como Mensajes del río parlante o Punto ciego, todo disponible en su página muac.unam.mx.

En estas vacaciones también se pueden aventurar los oídos con los últimos estrenos de #PodcastCulturaUNAM, como lo fue el capítulo de cierre de temporada de la serie Apuntes de Teatro UNAM, bajo el título “Capítulo 6: Apuntes para poner a jugar al teatro: Interacción y jugabilidad en las artes escénicas”, episodio en el que nos adentramos en la relación entre teatro y juego, a partir de nociones como playable theatre o “Teatro Jugable”, que agrupa aquellas experiencias donde la participación del público es fundamental para completar el sentido de la obra. Disponible el episodio durante este diciembre en el Spotify de #PodcastCulturaUNAM.

Por si no fuera suficiente, también estarán disponibles al público universitario los contenidos de los proyectos Descarga CulturaUNAM (descargacultura.unam.mx), con materiales como Coatlicue de Elena Poniatowska y El tercer Fausto de Salvador Novo; o también los contenidos de Videos CulturaUNAM (youtube.com) dedicados a la Navidad con ¿Qué pasa con el cerebro en Navidad?, en el segmento de Intersección y ¿Cómo evitar las típicas discusiones navideñas? de Sin conservadores.

Finalmente, para las y los interesados en el periodismo independiente, Corriente Alterna estrena nuevos materiales que pueden ser consultados en su sitio web: corrientealterna.unam.mx.