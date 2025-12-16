Educación inicial, prioridad nacional en acuerdo entre Mario Delgado y autoridades educativas estatales

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, encabezó la firma, junto con autoridades educativas estatales de todo el país, del “Plan de implementación para la Educación y Cuidados de la Primera Infancia. Una ruta para la transformación educativa 2025-2030”, con el que se atiende el mandato constitucional que ordena al Estado mexicano ofrecer educación a este sector de la población.

Durante la firma, realizada en el marco de la LXV Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), celebrada en el salón Iberoamericano de la sede histórica de la SEP, Delgado Carrillo comentó que con este Plan se busca una mayor coordinación entre las distintas secretarías e instituciones que ofrecen educación inicial, a fin de mejorar la cobertura y elevar la calidad de los servicios.

“Entonces, es importante que ya tengamos una estrategia de implementación; con esto vamos avanzando para garantizar una coordinación que permita el desarrollo integral de las niñas y los niños”, dijo Delgado Carrillo, quien agradeció a las y los representantes estatales por sumarse a este esfuerzo.

Señaló que el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirma su compromiso firme y sostenido con la atención integral a la Primera Infancia, reconociendo la importancia de garantizar servicios de educación y cuidados adecuados para todas las niñas y niños menores de seis años, como base para su desarrollo pleno y bienestar integral.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que el objetivo central del Plan es garantizar el derecho a la educación y al desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años 11 meses, mediante la revalorización social y la priorización política de la Educación Inicial y Preescolar; la ampliación de la cobertura y la mejora sostenida de la calidad, así como la articulación de los servicios educativos con otros sistemas de atención, para asegurar un enfoque integral.

Juárez Pérez subrayó que el Plan se sustenta en ocho compromisos estratégicos:

1.⁠ ⁠Promover, en coordinación con las autoridades educativas locales y los actores comunitarios, que los centros de Educación Inicial y Preescolar sean nodos integradores de servicios esenciales de cuidado, salud, nutrición, protección y cultura.

2.⁠ ⁠Desarrollar estrategias territoriales para ampliar la cobertura de los servicios de Educación Inicial, priorizando a niñas y niños en condición de vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

3.⁠ ⁠Fortalecer los estándares de calidad, los procesos formativos, los materiales educativos y los mecanismos de acompañamiento para las figuras educativas, a fin de asegurar prácticas pertinentes, culturalmente situadas y centradas en el desarrollo integral de niñas y niños.

4.⁠ ⁠Implementar acciones formativas, comunitarias y de comunicación social para favorecer prácticas de crianza respetuosas, sensibles y participativas, fortaleciendo el rol de las familias en el desarrollo integral de sus hijas e hijos.

5.⁠ ⁠Desarrollar campañas de sensibilización, mecanismos de corresponsabilidad y acciones intersectoriales que destaquen la relevancia de la educación preescolar.

6.⁠ ⁠Promover procesos de formación continua, acompañamiento pedagógico y desarrollo profesional docente que impulsen prácticas centradas en el bienestar, la autonomía, la exploración, el juego y el aprendizaje integral de niñas y niños.

7.⁠ ⁠Establecer criterios, orientaciones pedagógicas y mecanismos de coordinación institucional que faciliten una transición armónica entre niveles educativos, garantizando la continuidad de las experiencias de aprendizaje y desarrollo de niñas y niños.

8.⁠ ⁠Diseñar, adaptar e implementar contenidos transversales en el currículo que articulen salud, juego, emociones y convivencia, promoviendo el involucramiento activo de las familias y comunidades en la construcción de hábitos y entornos saludables, seguros y afectivos.

En su participación, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que se trabaja en la revisión y actualización de la normatividad que rige a este tipo educativo, además de que ya se instaló el Sistema Nacional del Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana.

Rodríguez Mora señaló que en 2025 se logró la expedición de certificados electrónicos, lo cual permite mejorar la atención y la gestión escolar. Respecto a la plataforma Mi derecho, mi lugar, que sustituyó a la Comipems, indicó que participaron 272 mil estudiantes, de los cuales el 97 por ciento quedó asignado en alguna de sus tres primeras opciones.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó sobre la puesta en marcha del primer curso de la plataforma SaberesMX, enfocado en la prevención de adicciones, el fortalecimiento del autocuidado y la salud mental en la comunidad estudiantil, el cual fue desarrollado de manera interinstitucional con la participación de más de 20 instituciones, especialistas y equipos académicos.

Detalló que el curso ha registrado una alta participación, con más de 90 mil personas inscritas y decenas de miles que ya lo concluyeron, por lo que se impulsará, a partir del próximo ciclo escolar, una estrategia nacional de difusión y su incorporación a espacios curriculares, así como el reconocimiento académico mediante constancias con valor crediticio, a fin de garantizar que la información preventiva llegue de manera sistemática a las aulas.

Durante su participación como invitada especial en la LXV Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), Alma Herrera Márquez, informó que, a un año de su creación, han egresado 7 mil 308 personas, contando con una matrícula de 76 mil 492 estudiantes atendidos por mil 744 docentes, de las cuales el 66 por ciento posee algún posgrado, y 70 de estos profesores forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Comentó que la oferta académica incluye 40 licenciaturas, ocho maestrías, cinco especialidades y tres doctorados, en sedes presenciales que, además de la Ciudad de México, se ubican en Comitán, Chiapas; Tijuana, Baja California; Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí; Teolocholco, Tlaxcala; Kanasín, Yucatán; y en Naucalpan, Chimalhuacán y Chalco, Estado de México. Asimismo, señaló que también se ofrece la modalidad a distancia en mil 143 municipios de la República.

Indicó que este año se lanzaron dos convocatorias: 2025-1, con 12 mil 95 lugares de licenciatura y 620 de posgrado, y 2025-2, con 16 mil 135 lugares de licenciatura y 760 de posgrado, además de que se encuentra activa la convocatoria para el ciclo 2026-1. Agregó que, como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, se contempla el desarrollo de cinco nuevas Unidades Académicas en la entidad, que iniciarán actividades en marzo de 2026.