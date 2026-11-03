Europa necesita bancos fuertes y mayor inversión para crecer, advierte Ana Botín

Europa enfrenta un bajo crecimiento económico y debe evitar que esta situación se vuelva estructural, ya que, sin una mayor expansión de la economía, las pensiones están en riesgo; se dificulta avanzar en la transición climática, y aumentan las tensiones sociales, dijo Ana Botín, presidenta de Grupo Santander.

Al inaugurar la conferencia ‘Impulsando el Crecimiento y Creando Resiliencia’, la directiva indicó que Europa representa 20 por ciento del PIB mundial y que 60 por ciento de la desaceleración económica se explica por el menor crecimiento de esta región.

En este contexto, identificó cuatro sectores clave para impulsar el crecimiento: seguridad energética, defensa, vivienda asequible y sistema financiero. Respecto a este último, Botín señaló que es necesario trabajar para que los ahorros de los europeos permanezcan en Europa y contribuyan al desarrollo económico de la región.

Para lograrlo, se requieren bancos europeos sólidos capaces de movilizar esos recursos; facilitar el financiamiento hipotecario; apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), y canalizar el capital hacia actividades productivas.

Botín también puntualizó que es necesaria una regulación y supervisión inteligentes, mediante una recalibración de las normas y un marco regulatorio más sencillo, pero no más débil.

“La tarea que tenemos por delante es clara: Resiliencia son los cimientos, crecimiento es el objetivo e inversión y ese el puente y una regulación inteligente es lo que va a permitir conseguirlo y no tengo ninguna duda de que impulsando el crecimiento, vamos a construir una mayor resiliencia y obteniendo resiliencia vamos a tener la confianza para invertir”.

Botín consideró que para el sistema financiero debe “existir un mandato secundario para los bancos, el sistema financiero y todos los sectores económicos: Impulsar el crecimiento y la competitividad. Es algo que los responsables de diseñar las políticas públicas deberían considerar seriamente. Esto permitiría liberar una cantidad importante de financiamiento adicional que necesita la economía. Además, es una medida que podría implementarse relativamente rápido y no necesariamente implica grandes dificultades”.

En su opinión, “cada vez que se adopten decisiones de supervisión, debemos preguntarnos no solamente si una medida es prudente y garantiza la seguridad del sistema, sino también si contribuye a acelerar el crecimiento económico y mejorar la competitividad”.