Ariadna Montiel destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, por 10.6 billones de pesos, contempla más de un billón de pesos para los programas de bienestar.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que la reducción de la pobreza en México es uno de los resultados más importantes de la política social de la Cuarta Transformación, que desde 2018 colocó el bienestar del pueblo como prioridad del gobierno y transformó la manera de distribuir los recursos públicos.

Durante su conferencia de prensa, destacó que el Banco Mundial estima que 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza monetaria entre 2018 y 2026, una reducción que relacionó directamente con el incremento al salario mínimo y la entrega de los programas de bienestar.

“Y hemos tenido una muy buena noticia por parte del Banco Mundial de una reducción de la pobreza de 17.3 millones de personas que salieron de la pobreza monetaria y esto se debe directamente a dos orígenes del ingreso: la mejora al salario mínimo y los programas de bienestar”, expresó.

Ariadna Montiel señaló que estos resultados reflejan el cambio de rumbo iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y al que da continuidad la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante una política que reconoce el bienestar como un derecho y no como una concesión del gobierno.

Explicó que uno de los cambios fundamentales fue terminar con los esquemas de intermediación en la entrega de los apoyos y establecer transferencias económicas directas, para que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

“Por eso es tan importante que los programas de bienestar se entreguen de manera directa con transferencias económicas, no en especie como era en el régimen pasado”, subrayó.

En este sentido, destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, por 10.6 billones de pesos, contempla más de un billón de pesos para los programas de bienestar y 1.1 billones para inversión pública, recursos destinados a continuar con la política social y la construcción de infraestructura en beneficio de la población.

Montiel reconoció a las y los legisladores que respaldaron la aprobación del presupuesto y recordó que, desde el inicio de la Cuarta Transformación, se impulsó una política de gasto público orientada a atender las necesidades de la población, particularmente de quienes durante décadas permanecieron excluidos de los beneficios del desarrollo.

“Esto ha sido fundamental porque es una garantía para el pueblo de que los recursos regresan convertidos en programas de bienestar y hoy hay justicia en la redistribución de la riqueza”, afirmó.

La dirigente morenista recordó que el expresidente López Obrador impulsó una reforma constitucional para convertir los principales programas sociales en derechos y establecer la obligación del Estado mexicano de garantizar los recursos necesarios para su cumplimiento.

Señaló que esta decisión permitió dar continuidad a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que beneficia a cerca de 14 millones de personas, así como ampliar la política social con la Pensión Mujeres Bienestar, las becas Rita Cetina y Benito Juárez, los apoyos a personas con discapacidad y los programas destinados a campesinos y pescadores.

También destacó Salud Casa por Casa y La Escuela es Nuestra como ejemplos de una nueva forma de gobernar, en la que las instituciones trabajan directamente con las comunidades y reconocen la participación del pueblo en la solución de sus necesidades.

Ariadna Montiel sostuvo que la política de bienestar de la Cuarta Transformación representa un cambio de fondo frente a los esquemas asistenciales del pasado, al reconocer que el acceso a una vida digna debe estar garantizado mediante derechos y políticas públicas permanentes.

“Hoy tenemos una política construida en los derechos que nos permite con orgullo decir que nuestro proyecto es un proyecto exitoso porque le ha cumplido a la gente y que se tiene que seguir trabajando para que cada vez más personas vivan con dignidad, vivan con bienestar”, manifestó.

Asimismo, reconoció la visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador para transformar la política social del país y destacó la continuidad de este proyecto durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros sí somos radicales porque queremos cambiar de fondo las cosas y lo hemos hecho. Pacíficos, pero radicales en el fondo. Eso es lo que significa ser radical: cambiar las cosas de raíz”, expresó.

Finalmente, Ariadna Montiel afirmó que los avances en la reducción de la pobreza representan un reconocimiento al esfuerzo de millones de mexicanos y reiteró que el objetivo es seguir ampliando los derechos sociales y garantizar que el desarrollo nacional se traduzca en mejores condiciones de vida.

“Así que felicidades a nuestra presidenta y al pueblo de México por esta gran noticia que hoy nos da el Banco Mundial. Ya después vamos a ir conociendo los datos que el INEGI nos presente sobre la pobreza multidimensional”, concluyó.