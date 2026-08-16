No llegues tarde al examen de control de la UNAM: Así operará el Hoy No Circula este lunes 17 de agosto

El Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y Edomex.

Que el corralón no te haga llegar tarde al examen de la UNAM. Este lunes 17 de agosto, el calendario del programa Hoy No Circula indica que los automóviles con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, y holograma 1 o 2 deberán quedarse en casa.

La medida busca regular el flujo vehicular y reducir las emisiones contaminantes en la región.

El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 40 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Contingencia ambiental: No hay contingencia activa este lunes, según el reporte más reciente del SIMAT. La calidad del aire se mantiene en niveles adecuados para las actividades al aire libre con base en el corte de información más reciente.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes son:

Autos particulares con engomados que no sean Amarillo y terminaciones de placas que no sean 5 o 6.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

El objetivo del programa Hoy No Circula es prevenir, minimizar y controlar la emisión de gases contaminantes generados por los vehículos automotores en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Cuartoscuro). (Cuartoscuro)

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El incumplimiento de las restricciones vehiculares deriva en multas por vehículos contaminantes, las cuales tienen un costo de $2,346.20 MXN. Para mayor información sobre el pago y los conceptos aplicables, puede consultar el portal oficial de la Secretaría de Finanzas.

Última actualización: domingo 16 de agosto de 2026, 19:26 hrs (hora de Ciudad de México).