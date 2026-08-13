Protege tu quincena de las multas: Hoy No Circula del viernes 14 de agosto en CDMX y Edomex

Así opera el Hoy No Circula para la CDMX y el Edomex el viernes 14 de agosto. (Fotoarte El Financiero).

¡Por fin es viernes! Si ya tienes planes para salir, considera cuál será el clima para la Ciudad de México. Además, recuerda que opera con normalidad el Hoy No Circula para el 14 de agosto.

Los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y hologramas 1 y 2 no podrán circular. La medida se aplica para reducir las emisiones contaminantes en la región.

El programa entra en marcha a las 5:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas. Regula el flujo vehicular y reduce emisiones en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hasta el momento no se encuentra activa ninguna fase de contingencia, según el reporte más reciente de Calidad del Aire.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos están exentos el viernes 14 de agosto?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este viernes son:

Autos particulares con engomados que no sean Azul y terminaciones de placas que no sean 9 o 0.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El incumplimiento de esta medida conlleva una sanción económica clasificada como multa por vehículos contaminantes. El monto a pagar es de 2 mil 346 pesos.

Para mayor información sobre el pago de infracciones, puede consultar el portal de la Secretaría de Finanzas.