Marlon Colmenarez acusa a las amigas de Wendy Guevara: ‘Me hicieron vivir un infierno’

El influencer Marlon Colmenarez aseguró que durante la participación de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México él vivió un infierno que comenzó cuando sus amigas comenzaron a hablar mal de él, por lo que el venezolano las acusó de incitar el odio hacia su persona en redes sociales.

En una transmisión en vivo en donde se acompañó de la ganadora del reality show, Colmenarez contó los ataques por parte de Evelyn, Salma, Paola y Kimberly (integrantes de ‘Las Perdidas’), tras lo cual fue señalado de aprovecharse de la fama de Guevara, algo que negó, ya que asegura que su amistad inició hace 4 años.

“Paola fue con Gustavo Adolfo y hoy me enteré de que dijo que yo era un prostituto y Wendy me pagaba. Yo no he trabajado de eso, yo he sido stripper o bailarín (…) Con todas he convivido, he reído, he ido de fiesta y desde que ‘la Chiquis’ entró a la casa, de un día para otro hicieron como si nunca en la vida me hubieran conocido porque pensaron que saliendo me iba a dejar de hablar”, contó.

Asimismo, les pidió que “saquen mi nombre de sus bocas”, pues aseguró que “me hicieron vivir un infierno, la raíz fueron ellas”. Marlon dijo que la relación se podría retomar solamente si le piden una disculpa pública tras sus mentiras.

“El tema de que era un colgado fue inhumano, se volvió una locura, yo me desaparecí de redes, no fue bueno, trataron de envenenar la vida de alguien”, argumentó quien reiteró que no se había defendido. “No pueden hacer contenido si no hablan de otra persona”.

Marlon Colmenarez se defendió ante Wendy Guevara. (Foto: Instagram @marloncolmenarezoficial04)

La reacción de Wendy Guevara a las palabras de Marlon Colmenarez

Al escuchar a su amigo, Wendy detalló que les pidió mantenerse unidos en lo que ella participaba en el programa, por lo que se dijo sorprendida por el “desmadre que se hizo”.

Sin embargo, dijo que será cuando vaya a León para reencontrarse con ellas cuando aclare lo que pasó. Marlon a su vez manifestó que necesitaba su permiso para hablar de su gente. “Voy a defenderme, voy a aclarar, yo voy a decir las cosas porque ya se acabó, no me dejo más”.