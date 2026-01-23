Hallan tiradas credenciales y tarjetas bancarias de al menos 14 personas en carretera del norte

Carteras con credenciales y documentos personales fueron localizadas en la carretera México 15, en Mazatlán.

Decenas de documentos oficiales, que van desde credenciales del INE, tarjetas bancarias, credenciales escolares, licencias de conducir, y hasta documentos internacionales, fueron encontrados la tarde del jueves en un tramo de la carretera internacional México 15, en al rancho Los Gavilanes, al sur de Mazatlán.

Los documentos se localizaron en carteras y billeteras masculinas y femeninas y hasta el momento se han identificado la propiedad de al menos 14 personas, originarias de varios estados del interior de la República Mexicana.

Se puede identificar credenciales de elector actuales, de personas con domicilios en los estados de México, Puebla, Nayarit, Veracruz, Chiapas, Reynosa, Tamaulipas, Tabasco, Hidalgo, entre otros.

Colectivos de Búsqueda de diferentes estados del país han encontrado al menos 14 identidades, que dieron a conocer la tarde de este viernes 23 de enero, para ponerlos a consideración de las autoridades para que localicen a las personas que hayan perdido esos documentos.

Destacan entre los identificados la credencial universitaria a nombre de Fernando Adán Calderón Hernández, egresado de Ingeniería en Logística y Transporte de la Universidad Politécnica de Tlaxcala UPTEP), originario de Calpulalpan.

Otros documentos destacados están a nombre de Kenia Romero Santana, originaria de Tula de Allende, quien presuntamente laboró en la Oficialía Mayor del municipio de Tula, en el estado de Hidalgo, pero existe una esquela de que falleció en marzo de 2022.

Otro documento esta a nombre de Juan Pablo Saavedra Munguía con vecindad en el municipio de Almoloya de Juárez.

Sin embargo, un grupo de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se presentó a denunciar que a finales de noviembre de 2025, fueron asaltados por un grupo armado que los despojos de sus carteras, conteniendo credenciales y tarjetas bancarias.

Algunas de las carteras encontradas podrían ser propiedad de esos trabajadores por lo que acudirán a la Fiscalía del estado de Sinaloa para verificar si son suyas para que les sean devueltas, púes las credenciales del INE son actuales.

Hasta este viernes la lista de documentos que han sido verificados son los siguientes: