Tormentas tropicales acechan a México: Conagua vigila dos posibles ciclones en el Océano Pacífico

Las costas de Guerrero podrían ser afectadas en caso de que se forme una tormenta tropical esta semana.

¿Aumenta el riesgo de huracanes en México para agosto? Dos tormentas tropicales podrían formarse en las costas del Océano Pacífico esta semana.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que vigilan dos zonas de baja presión, una al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y la otra al oeste-suroeste de la Península de Baja California.

Ambas zonas de baja presión tienen un 50 por ciento de posibilidades de convertirse en tormenta tropical e incluso de evolucionar a huracán en los próximos siete días.

Por ahora no está definido si en su desarrollo impactarán en las costas de México o se alejarán, como el huracán ‘Lala’ que avanzó hacia las costas de Hawai.

Sinaloa y Nayarit esperan lluvias intensas este lunes

Conagua informó que el monzón mexicano , sumado a circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios de la atmósfera y la onda tropical 28 provocarán lluvias fuertes en 31 estados del país este lunes 17 de agosto.

Este es el pronóstico de lluvias fuertes para este lunes:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Sinaloa (norte y sur) y Nayarit (norte y costa).

con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Sinaloa (norte y sur) y Nayarit (norte y costa). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Puebla (sureste).

con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Puebla (sureste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros): Baja California Sur (sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (este), Guerrero (sur), Chiapas (este), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y centro) y Quintana Roo (centro y sur).

(25 a 50 milímetros): Baja California Sur (sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (este), Guerrero (sur), Chiapas (este), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y centro) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

(5 a 25 milímetros): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros): Baja California.

Onda de calor afecta al norte de México

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las altas temperaturas prevalecerán la tarde de este lunes debido a la onda de calor que afecta al norte del país.

Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son los estados más afectados por la onda de calor.

El pronóstico de altas temperaturas para este lunes es el siguiente: