¿Cómo es el Acueducto Guadalupe Victoria II, que abastecerá de agua a 300 mil personas en Tamaulipas?

El Gobierno de Tamaulipas compartió que esta infraestructura permitirá desarrollar un proceso integral para el tratamiento del agua proveniente de la presa Vicente Guerrero. (Gobierno del estado).

Este sábado 15 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra de visita en Tamaulipas, donde entregó viviendas y supervisó la construcción del Acueducto Guadalupe Victoria II, que abastecerá de agua potable a 300 mil personas de Ciudad Victoria.

Según el sitio web Proyectos México, del gobierno federal, se estima una inversión de 2 mil millones 347 mil 420 pesos y el objetivo es que el acueducto bombee 750 litros de agua por segundo.

Además, la planta potabilizadora de agua purificará mil 500 litros por segundo con un tanque de 10 mil metros cúbicos.

La construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria contempla una longitud de 54.7 kilómetros. La fuente del agua es de abastecimiento sostenible y puede cubrir la demanda actual y futura de la población.

En tanto, el Gobierno de Tamaulipas compartió que esta infraestructura permitirá desarrollar un proceso integral para el tratamiento del agua proveniente de la presa Vicente Guerrero, mediante una serie de etapas diseñadas para retirar sólidos, partículas suspendidas y otros elementos presentes en el agua cruda, antes de incorporarla al sistema de conducción.

¿Cómo funcionará el Acueducto Guadalupe Victoria II en Tamaulipas?

El proceso inicia en la caja de distribución, donde llega el agua cruda de la presa de la cual se reparte por gravedad hacia las etapas de tratamiento: floculación, sedimentación y filtración, en las que se separan las partículas y sólidos suspendidos hasta obtener agua de alta claridad.

Luego, el agua llega al tanque vertedor, que controla el nivel hidráulico del sistema y donde se aplica el cloro que elimina patógenos y garantiza el cloro residual requerido.

En la última etapa del proceso el agua sería bombeada por las líneas 1 y 2 del Acueducto “Guadalupe Victoria” hacia un tanque de almacenamiento con capacidad de 10 mil metros cúbicos, donde se realizará una nueva aplicación de cloro para reforzar la desinfección antes de su distribución a Ciudad Victoria.