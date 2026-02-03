Miguel Bosé tiene problemas con su voz... otra vez: ¿Qué enfermedades tuvo el cantante?

Miguel Bosé ha tenido diferentes enfermedades y una de ellas afectaron su voz. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Miguel Bosé, quien peleó con Fernández Noroña en redes, estuvo recientemente en el Teatro de los Insurgentes para promocionar una obra, pero apareció con dificultades para hablar (un poco de ronquera y con palabras pausadas), las cuales ya había tenido a consecuencia de una enfermedad, pero, ¿cuáles fueron sus padecimientos?

Los problemas en la voz del intérprete de ‘Morena mía’ ocurre después de su regreso a los escenarios luego de dar más de 20 conciertos en México dentro de su gira Importante Tour, donde tuvo programadas distintas presentaciones en el Auditorio Nacional en la CDMX.

¿Qué enfermedades tuvo Miguel Bosé?

El cantante Miguel Bosé, quien sufrió un asalto a mano armada dentro de su casa en la Ciudad de México, tuvo distintos padecimientos en el pasado que afectaron su salud.

Uno de ellos, el cual generó mayores problemas en la carrera del cantante, fue una infección que afectó su voz.

¿Por qué Miguel Bosé tuvo problemas con su voz?

El intérprete de ‘Como un lobo’ generó un problema de salud durante 8 años y que al principio no fue diagnosticada correctamente.

De acuerdo con el cantante español, la sinusitis crónica (inflamación de los senos paranasales) que presuntamente tenía, se le podía quitar porque “encontraron la causa”.

“Supieron qué era, me dijeron que por eso tenía infecciones y los problemas en la voz, me aseguraron que iba a recuperarla al cien por ciento (...) se trataba de una muela”, contó en una entrevista para El Hormiguero.

La enfermedad de Miguel Bosé comenzó cuando le pusieron un implante donde le taladraron el hueso para colocárselo, pero se convirtió en una infección que afectó la zona de la boca, la nariz y “hasta los intestinos”, una vez le retiraron esa muela, la voz volvió.

En una entrevista con El País en 2025 dijo que extrañaba un poco no tener voz: “Estaba tan a gusto callado, estaba feliz, evitaba eventos sociales, además me dedicaba a escuchar (...) Descubrí muchas cosas gracias a eso porque le di tiempo a mi vida y me di cuenta de que tengo muchísimas cosas importantes”.

Miguel Bosé tiene artrosis

En la misma entrevista con el programa español, Miguel Bosé contó que padece una enfermedad llamada artrosis.

Es un padecimiento degenerativo el cual afecta principalmente el cartílago de las articulaciones, pues lo desgasta, según Mayo Clinic.

El famoso contó en la misma entrevista con El Hormiguero que él lo presentó principalmente en el cuello, donde se traduce como dolor, hinchazón y rigidez, los cuales son los principales síntomas.

Se diferencia de la artritis porque no es una inflamación, en cambio, produce desgaste. Entre sus principales causas es la obesidad, falta de musculatura, alteraciones en la postura, principalmente.

¿Qué le pasó a Miguel Bosé en la columna?

Miguel Bosé acudió al médico por un dolor en la espalda y luego de una revisión médica lo sometieron a un procedimiento quirúrgico a causa de una hernia discal.

“Tengo un problema de espalda, me aplasté dos vértebras, pero no se puede hacer nada (...) una noche me tumbo a dormir, en la mañana no me puedo levantar por el dolor, pasé dos semanas en cama, voy al hospital, me hacen tomografía”.

La operación fue “larguísima” porque le tuvieron que reconstruir en su totalidad una vértebra, además los médicos colocaron 14 tornillos y unas “varillas”.

La hernia discal, según Medline Plus, ocurre cuando el disco de la columna se “sale de su lugar”, o se rompe a consecuencia de una lesión, lo cual genera dolor, sensación de presión, entumecimiento o debilidad, publicó Medline Plus.

