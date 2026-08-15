Ajustan multas en el nuevo Reglamento de Tránsito federal: ¿Cuándo entran en vigor?

¡Ojo, automovilistas! Cambian las multas en carreteras federales; algunas bajan hasta la mitad. (Cuartosucro)

El Gobierno de Claudia Sheinbaum publicó una nueva reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, la segunda en lo que va de 2026.

El cambio afecta a automovilistas particulares, motociclistas, ciclistas y al autotransporte federal, sus auxiliares y transporte privado que circula por carreteras y puentes federales.

A diferencia de lo que suele suponerse cuando se anuncia un “ajuste” en las multas, la reforma redujo, en términos generales, los rangos de las sanciones que establece el Reglamento.

Los cambios entraron en vigor el viernes 14 de agosto, tras la publicación de las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cuáles fueron los ajustes en el Reglamento de Tránsito federal?

Una revisión de los cambios permitió determinar que los rangos que antes iban de 30 a 60 veces la cuota diaria, equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA), ahora quedaron entre 25 y 30 veces. Las multas mínimas, que antes iban de 10 a 20 veces, se fijaron entre 5 y 8 veces la cuota diaria.

Esa reducción se refleja en varios supuestos:

Con la UMA 2026 en 117.31 pesos diarios, esto significa, por ejemplo, que la multa máxima por conducir con aliento alcohólico pasó de un techo de 23 mil 462 pesos a un máximo de 6 mil 452 pesos.

¿Qué multas sí aumentaron o son nuevas?

No todo bajó. La reforma incorporó sanciones específicas para casos en los que antes no existía un monto fijo o la única consecuencia era el retiro del vehículo.

Por ejemplo, los vehículos estacionados en lugares prohibidos sin el conductor cerca serán acreedores a una multa de 30 a 35 veces la cuota diaria, entre 3 mil 519 y 4 mil 105 pesos. El vehículo solo será remolcado si además obstruye la circulación.

Antes, el Reglamento solo ordenaba el traslado automático al corralón.

Otro caso corresponde a circular sin el permiso vigente de autotransporte federal. Para esta infracción se fijó una multa de 50 a 55 veces la cuota diaria, hasta 6 mil 452 pesos, aunque ya no implica el envío automático al depósito, salvo reincidencia.

Descuentos por reconocer la infracción y pagar pronto

La reforma añade un incentivo económico para evitar una impugnación de la multa. De acuerdo con el artículo 200, si el conductor reconoce expresamente la infracción, la sanción se fija en su monto mínimo con una reducción de 25 por ciento.

Además, si paga dentro de los 15 días hábiles siguientes a la imposición de la multa, obtiene otro 25 por ciento de descuento. En total, el descuento puede llegar a 50 por ciento.

¿Será más caro pagar las multas por el ajuste de la UMA?

Con los datos disponibles, es posible confirmar que no será más caro pagar las multas de forma generalizada.

Aunque la UMA, referencia con la que se calculan las multas desde 2016, subió 3.69 por ciento en 2026, la reforma redujo buena parte de los multiplicadores, en algunos casos a la mitad o incluso menos.