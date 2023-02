‘Lilo & Stitch’: Esto es lo que sabemos del live-action de la película de Disney

Poco a poco se están confirmando los detalles de producción del live-action de Lilo & Stitch, una de las películas de Disney que se volvió de las favoritas entre el público desde su estreno en 2022.

La compañía prepara la adaptación, por lo que ya contrataron al primer actor que dará vida al cast y es Zach Galifianakis, a quien seguramente recordarás por su papel en la trilogía ¿Qué pasó ayer?

No es la primera vez que Galifianakis le dice que sí a Disney, pues en 2018 formó parte de A Wrinkle in Time y en 2021 le dio voz a Ron, el mejor amigo de un estudiante de secundaria en Ron’s Gone Wrong.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el estudio ya estará trabajando en encontrar a las actrices que interpreten los personajes de Lilo y su hermana mayor, mientras que Stitch será generado por computadora (CGI).

Aún no se revelan más detalles sobre su papel, que no ha sido revelado, ni la fecha de estreno, que se planea llegue a través de la plataforma de streaming Disney+.

Esto es lo que sabemos de la adaptación de ‘Lilo & Stitch’

Seguramente recordarás que la historia se centra en Hawái. Una pequeña niña vive con su hermana luego de perder a sus padres, por lo que luchan por mantener el orden en medio de la presión por parte de servicios sociales.

En tanto, el llamado experimento 626 es desterrado y llega a la tierra, pero no está solo, ya que otros extraterrestres lo buscan. Al ser encontrado por la niña, lo adopta pese a ser diseñado genéticamente como fuerza de destrucción.

El guión original fue escrito y dirigido por Chris Sanders y Dean DeBlois; recaudó 273 millones de dólares en la taquilla mundial. Ahora será Dean Fleischer Camp, nominado como mejor película animada en los Oscar 2023 por Marcel the Shell with Shoes On, quien dirija basado en el escrito de Chris Kekaniokalani Bright.