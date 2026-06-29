¿Quién ha sido el mejor presidente de la FED?

Con el lamentable deceso de Alan Greenspan, el pasado 22 de junio, ha resurgido el debate sobre quien ha sido el mejor presidente de la Reserva Federal.

Una evaluación objetiva rigurosa exige considerar diversos elementos, como la longevidad del ciclo de bonanza que pudieron sostener en su mandato, su capacidad para mantener las expectativas de inflación ancladas, su independencia política y la evaluación de las acciones tomadas en momentos de desequilibrio macroeconómico severo. A continuación se presenta un análisis comparativo muy resumido de la gestión de distintos presidentes de la FED en 7 etapas clave:

Marriner Eccles (1934–1948): En su gestión se concretó un profundo rediseño estructural; transformando la Reserva Federal fragmentada y descentralizada en un banco central moderno mediante la Ley Bancaria de 1935. Su gestión facilitó el financiamiento de la Segunda Guerra Mundial.

William McChesney Martin Jr. (1951–1970): Éste fue un periodo de bonanza espectacular, en donde se buscó la institucionalización de la autonomía monetaria. McChesney consolidó la separación de la política fiscal y la monetaria tras el Acuerdo de 1951. Priorizó la estabilidad de precios sobre el crecimiento artificial de corto plazo. Hacia el final de su gestión cedió ante las exigencias de financiamiento de la guerra de Vietnam.

Paul Volcker (1979–1987): Periodo complejo denominado “El Quiebre Estructural de la Gran Inflación”: Volcker heredó una economía al borde del colapso estructural, caracterizada por una inflación de doble dígito (superior al 13%) y expectativas inflacionarias totalmente desancladas. Implementó un cambio radical de régimen; que se enfocó en restringir el crecimiento de los agregados monetarios. Elevó la tasa de fondos federales a un máximo histórico cercano al 20%, induciendo de manera deliberada dos recesiones severas entre 1980 y 1982. La inflación descendió a menos del 4% en 1983 aboliendo la inercia inflacionaria y restaurando la credibilidad de la Fed. En mi humilde opinión Volcker gana el título por mucho.

Alan Greenspan (1987–2006): “El Maestro” Greenspan presidió la Fed durante un periodo prolongado de expansión tecnológica y baja inflación. Inició con el pie derecho al manejar excelentemente la crisis del crack de 1987. Su flexibilidad para identificar el incremento de la productividad derivado de la computación en la década de 1990 fue un acierto técnico innegable. Sin embargo, su dogmática desregulación financiera y la implementación del “Greenspan Put” —la baja sistemática de tasas ante caídas bursátiles— distorsionaron los mecanismos de mercado. La laxitud monetaria tras la burbuja de las empresas dot-com fomentó la formación de la burbuja subprime.

Ben Bernanke (2006–2014): Bernanke ejecutó una “Gestión Científica de la Crisis”, al detonarse el crack inmobiliario, evitando una gran depresión económica global mediante la aplicación de políticas monetarias no convencionales y la provisión masiva de liquidez de emergencia durante la Crisis Financiera Global. Su profundo conocimiento académico de la Gran Depresión le permitió diseñar herramientas innovadoras como la flexibilización cuantitativa (Quantitative Easing) y la guía de proyecciones futuras (Forward Guidance).

Janet Yellen: (2014 –2018): La gestión de Janet Yellen al frente de la FED, se destacó por su enfoque pragmático, con 3 ejes principales: 1. Prioridad al mercado laboral, reduciendo la tasa de desempleo, de un 6.6% a un 4.1% durante su mandato. 2. Impulsó la consolidación del objetivo de inflación del 2% interanual, anclando las expectativas del mercado.3. Supervisó paulatinamente el fin del programa masivo de flexibilización cuantitativa (QE) iniciado por Ben Bernanke y comenzó el ciclo de subidas graduales en las tasas de interés, evitando choques en los mercados financieros

Jerome Powell (2018–2026) Su gestión se puede caracterizar por 3 episodios clave:

1. La respuesta agresiva a la pandemia (2020): Actuó con una velocidad sin precedente, reduciendo las tasas de interés a prácticamente cero y arrancando de nuevo los programas de inyección de liquidez masivos que evitaron una depresión global

2. La reacción tardía (2021–2022) al catalogar a la inflación post pandemia como “transitoria”, donde la Fed mantuvo los estímulos por demasiado tiempo. Fue hasta marzo del 2022 que corrigió el rumbo implementando un rápido aumento de tasas de interés.

3. Al mantener las tasas altas, enfrentó ataques retóricos del presidente Trump, que incluyeron investigaciones del Departamento de Justicia, para defender la independencia de la FED.