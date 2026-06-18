Fed mantiene tasa de interés en EU sin ajustes, pero anticipa posible alza

La Reserva Federal (Fed) mantuvo este miércoles sin cambios su tasa de interés de referencia en un rango de 3.50 a 3.75 por ciento, y las proyecciones perfilan la posibilidad de una alza en la tasa a finales de este año.

En la primera decisión bajo la presidencia de Kevin Warsh, el banco central señaló en su comunicado que la economía estadounidense continúa mostrando solidez, aunque advirtió que la inflación sigue por encima de su objetivo y que persisten riesgos asociados al entorno internacional.

Destacó en el comunicado que la declaración de política monetaria fue más breve de lo habitual y sin señales sobre la orientación de las tasas. “Esta declaración simplemente presenta los hechos, según nuestro criterio. También se omite la llamada ‘orientación prospectiva’, que, según coincidimos, no se ajustaba bien a la coyuntura política actual”, señaló Warsh en conferencia.

La decisión fue aprobada por unanimidad dentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que destacó que la actividad económica mantiene un ritmo sólido de expansión, apoyada por el crecimiento de la productividad y la inversión de capital, mientras que el mercado laboral continúa estable.

No obstante, la autoridad monetaria reconoció que la inflación permanece elevada respecto a su meta de 2 por ciento, en parte debido a choques de oferta que han impulsado los precios en algunos sectores, particularmente el energético.

Además, señaló que la incertidumbre sigue siendo alta y está relacionada, entre otros factores, con el conflicto en Medio Oriente.

La Fed actualizó sus proyecciones económicas y mostró una visión menos optimista para la inflación. Los integrantes del comité elevaron su estimación para la inflación medida por el índice de gasto en consumo personal (PCE) de 2026 a 3.6 por ciento, desde el 2.7 por ciento previsto en marzo.

Al mismo tiempo, los funcionarios ajustaron ligeramente a la baja su expectativa de crecimiento económico para este año, al pasar de 2.4 a 2.2 por ciento.

Las nuevas proyecciones también reflejan una trayectoria de tasas de interés más elevada que la contemplada hace tres meses. La mediana de las estimaciones ubica la tasa de fondos federales en 3.8 por ciento al cierre del año, por encima del 3.4 por ciento previsto en marzo, lo que sugiere que los miembros del comité prevén la posibilidad de un ajuste al alza en el ciclo, sin que ello implique una decisión inmediata.

(El Financiero)

Clave estabilizar precios: Warsh

En su primera conferencia de prensa como presidente de la Fed, Warsh reiteró que la estabilidad de precios será la prioridad de la institución y evitó ofrecer señales sobre los próximos movimientos de tasas, al insistir en que las decisiones dependerán de la evolución de los datos.

Defendió además la eliminación de la guía prospectiva o forward guidance del comunicado, argumentando que esta herramienta ya no resulta adecuada para el entorno actual.

Como parte de una revisión más amplia del funcionamiento de la Fed, anunció la creación de grupos de trabajo para analizar temas relacionados con la comunicación institucional, el balance del banco central, la calidad de los datos económicos, la productividad, el empleo y la inflación en Estados Unidos.

Para Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton Investments México, el principal mensaje de la reunión no fue la decisión de mantener las tasas sin cambios, ampliamente descontada por el mercado, sino el cambio de filosofía impulsado por Warsh.

Señaló que el nuevo presidente busca reducir la dependencia de los inversionistas respecto a las señales del banco central y devolver el protagonismo a los indicadores económicos como principal guía para la toma de decisiones.

Analistas de Valmex consideraron que el primer comunicado bajo el liderazgo de Warsh apunta a una Reserva Federal con un sesgo más restrictivo, pero menos comprometida con anticipar el rumbo de la política monetaria.

A su juicio, la combinación de mayores previsiones de inflación, tasas más altas por más tiempo y una comunicación menos predecible, apunta a un entorno de mayor incertidumbre para los mercados financieros, donde las decisiones del banco central dependerán cada vez más de la evolución de los datos económicos.