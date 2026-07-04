F1 Qualy del GP de Gran Bretaña EN VIVO: ¿Dónde ver y a qué hora ver la clasificación de ‘Checo’ HOY?

La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña se disputa este domingo 5 de julio a las 08:00 horas, tiempo del centro de México. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cadillac F1 Team)

Los pilotos regresan este sábado al Circuito de Silverstone para disputar la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, una sesión que definirá la parrilla para la carrera principal del domingo. La actividad continúa después de la sprint, que otorgó ocho puntos adicionales este fin de semana.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez representa una nueva oportunidad para cambiar el rumbo del fin de semana. El piloto mexicano de Cadillac quedó eliminado en la SQ1 durante la clasificación sprint y ahora intentará avanzar por primera vez a la Q2.

Tras esa sesión, el tapatío reconoció que el equipo consiguió avances, aunque admitió que el resultado estuvo lejos de lo esperado: “Hoy fue otro día complicado. Ahora nos estamos centrando en optimizar lo que somos capaces de hacer (...) estamos progresando”, declaró.

Bajo ese contexto inicia una clasificación que también servirá para medir el nivel de los principales contendientes antes de la carrera del domingo 5 de julio, fecha en la que además la Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra por el pase a los cuartos de final en el Mundial 2026.

'Checo' Pérez corre este fin de semana en Silverstone. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

F1 HOY: ¿A qué hora ver la clasificación del GP de Gran Bretaña?

Después de una clasificación sprint que dejó a Lewis Hamilton con la pole para la carrera corta y a Checo Pérez eliminado en la SQ1 y una emocionante carrera corta, los pilotos vuelven a la pista para definir el orden de salida de la competencia principal del GP de Gran Bretaña.

Fecha: Sábado 4 de julio de 2026.

Sábado 4 de julio de 2026. Hora: 09:00 horas (tiempo del centro de México).

09:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra.

Hamilton buscará igualar el resultado de la clasificación sprint, donde consiguió la pole tras dominar la sesión. El británico destacó el significado que tiene lograr ese resultado frente a su afición: “Siempre es especial regresar a un circuito al que amo tanto, así que haber firmado la pole aquí es una sensación realmente especial”, afirmó.

Gran Premio de Gran Bretaña EN VIVO: ¿Dónde ver la clasificación de ‘Checo’?

La clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña podrá seguirse desde México a través de distintas plataformas que transmitirán la actividad del fin de semana. Estas son todas las opciones con las cuales se cuenta:

F1 TV

Izzi.

Sky.

Además de las transmisiones oficiales, los aficionados podrán seguir todas las actualizaciones, incidencias y resultados en tiempo real a través de la cobertura EN VIVO de El Financiero Deportes.

Sergio Pérez buscará pasar a Q2 por primera vez en el Gp de Gran Bretaña. (Foto: Qian Jun / Xinhua).

GP de Gran Bretaña: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera de ‘Checo’ Pérez?

La actividad del fin de semana concluirá con el Gran Premio de Gran Bretaña, carrera que se disputará sobre 52 vueltas al Circuito de Silverstone para completar una distancia total de 306.198 kilómetros. Será la novena fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Fecha : Domingo 5 de julio de 2026.

: Domingo 5 de julio de 2026. Hora : 08:00 horas (tiempo del centro de México).

: 08:00 horas (tiempo del centro de México). Sede : Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra.

: Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra. Transmisión: F1 TV, Izzi y Sky.

Además de estas plataformas, en El Financiero Deportes podrás seguir el minuto a minuto de la carrera, que también podría influir en el rumbo que tomará el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

¿Cómo es Silverstone, circuito en donde corre ‘Checo’ Pérez?

El Circuito de Silverstone tiene una longitud de 5.891 kilómetros y la carrera se completa tras 52 vueltas, para una distancia total de 306.198 kilómetros.

Fue sede del primer Gran Premio de la historia del Campeonato Mundial de Fórmula 1, celebrado el 13 de mayo de 1950, cuando Giuseppe Farina obtuvo la victoria al volante de un Alfa Romeo 158.

'Checo' Pérez corre en Silverstone. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

A lo largo de los años, el trazado ha recibido modificaciones, aunque ha conservado su identidad como uno de los circuitos más rápidos del calendario. Curvas como Maggotts, Becketts y Abbey forman parte de sus sectores más reconocidos y representan algunos de los mayores desafíos para los pilotos.

El récord de vuelta corresponde a Max Verstappen, quien registró un tiempo de 1:27.097 en la edición de 2020.