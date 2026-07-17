¿Calidad del aire en Nueva York empeorará rumbo a la final del Mundial 2026? Así está el pronóstico

Nueva York es la sede de la gran final del Mundial 2026. A horas del silbatazo inicial, la calidad del aire es insalubre.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España ‘ve de reojo’ la pésima calidad del aire que afecta al este de Nueva York provocada por el humo procedente de los incendios forestales en Canadá.

Según la última actualización, existe la posibilidad de que el cielo esté más despejado el domingo 19 de julio, cuando Lionel Messi y Argentina enfrenten a la ‘Furia Roja’ en el partido por el título en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Pero la historia es diferente este viernes 17 de julio: La calidad del aire es considerada “muy insalubre” en Washington y Filadelfia, e “insalubre” en Nueva York, mientras el humo de incendios forestales se desplaza desde la región de los Grandes Lagos hacia el Atlántico Medio y el noreste de Estados Unidos a causa de los cientos de incendios que siguen activos en Canadá, de acuerdo con IQAir.

Las alertas por mala calidad del aire abarcan desde Minnesota hasta Vermont, en Estados Unidos, y desde los Territorios del Noroeste hasta Ontario, en Canadá, incluida Toronto.

¿Por qué es probable que mejore la calidad del aire en Nueva York?

Un frente meteorológico cruzará el noreste de Estados Unidos el sábado 18 de julio y llevará lluvias a Nueva York. Esto podría ofrecer un alivio temporal frente a la peor concentración de humo.

El pronóstico actual prevé cielos despejados y una temperatura máxima de 28 grados centígrados para el día de la final del Mundial 2026, que tendrá además un medio tiempo con BTS, Madonna y Shakira.

Una densa capa de humo procedente de los incendios forestales en Canadá ha provocado una caída drástica en la calidad del aire en gran parte de Estados Unidos. (Angel Colmenares/EFE)

“Creemos que el humo permanecerá al oeste y suroeste de la zona”, apuntó Jay Engle, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Nueva York. “No podemos descartar por completo problemas relacionados con la calidad del aire, pero el domingo luce mejor que cualquiera de los otros días del fin de semana”.

A más largo plazo, es probable que el humo continúe desplazándose de forma intermitente sobre el Medio Oeste, el noreste de Estados Unidos y el sur de Canadá durante las próximas semanas, mientras cientos de incendios forestales permanecen fuera de control. Durante la última semana, enormes columnas de hollín y ceniza han opacado la luz del sol y generado preocupaciones sanitarias para millones de personas.

Detroit, Chicago, Washington, Nueva York y Toronto figuraban la mañana de este viernes 17 de julio entre las grandes ciudades con mayor contaminación del mundo, de acuerdo con IQAir, plataforma que recopila datos de unas 80 mil estaciones y sensores distribuidos a nivel global.

Incendios forestales durante julio aumentan probabilidades de mala calidad del aire en EU

Los patrones meteorológicos de gran escala y la magnitud de los incendios hacen prever que el resto de julio podría estar marcado por episodios recurrentes de humo en Nueva York y el noreste del país, señaló Bob Oravec, pronosticador senior del Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos.

“No creo que esto desaparezca”, afirmó Oravec. “Lo que cambiará será la ubicación del humo y habrá variaciones de un día a otro en toda la región. Pero mientras los incendios sigan activos, seguirá habiendo humo”.

Vista del humo que cubre a la ciudad de Nueva York desde el puente de Brooklyn. (Victor J. Blue/Bloomberg)

Mientras el este de Estados Unidos enfrenta los efectos del humo, Texas continúa lidiando con inundaciones en las zonas centro y oeste del estado, las cuales han dejado al menos dos personas fallecidas.

Las lluvias continuarán este viernes 17 de julio en áreas ubicadas al norte y oeste de las regiones más afectadas por los aguaceros de esta semana, informó Peter Mullinax, pronosticador del Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos.

Alrededor de 60 condados permanecen bajo vigilancia o advertencia por inundaciones. En distintas zonas del estado se han acumulado hasta 25 centímetros de lluvia, mientras que algunos puntos aislados han registrado hasta 66 centímetros, según reportes preliminares del Servicio Meteorológico Nacional.