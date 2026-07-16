Que el partido no sea ‘puro humo’: España entrena para final contra Argentina en medio de la contaminación

Así luce el cielo de Nueva York a consecuencia de la contaminación. (Foto: AP)

Con el sol apenas visible entre la bruma provocada por el humo de los incendios forestales en Canadá, la selección de España realizó este jueves su entrenamiento al aire libre en Nueva Jersey, donde se prepara para disputar la final del Mundial 2026 frente a Argentina.

Las condiciones de la calidad del aire encendieron las alertas en la región, mientras especialistas advirtieron sobre los riesgos de realizar actividad física intensa en un ambiente con altos niveles de contaminación.

Se desconoce la intensidad del entrenamiento que realizó el conjunto español, ya que la prensa únicamente tuvo acceso a los primeros 15 minutos de la práctica, programada inicialmente para durar una hora en las instalaciones de East Hanover.

Así luce la Estatua de la Libertad en Nueva York. (Foto: EFE) (Michael Nagle/Bloomberg)

España entrenó bajo una nube de humo antes de la final del Mundial

Mientras la selección de España trabajó en Nueva Jersey, Argentina permaneció en el área de Atlanta para continuar con su preparación, una zona que no ha resentido los efectos del humo con la misma intensidad.

Los incendios forestales registrados en la provincia canadiense de Ontario han provocado que una densa capa de humo se desplace hacia distintas zonas del noreste de Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades a emitir alertas por la mala calidad del aire.

Durante la mañana del jueves, el índice de calidad del aire en East Hanover alcanzó niveles considerados “insalubres”, aunque con el paso de las horas las condiciones mejoraron hasta ubicarse en la categoría de “insalubre para grupos sensibles”, de acuerdo con el sistema AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Las previsiones meteorológicas apuntan a que el panorama mejorará antes del domingo, cuando España y Argentina disputen la final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Especialistas alertan sobre los riesgos de entrenar con mala calidad del aire

Médicos y expertos en salud ambiental expresaron su preocupación por la decisión de entrenar al aire libre bajo estas condiciones.

La doctora Courtney Howard, integrante de la Global Climate and Health Alliance, señaló que los deportistas de alto rendimiento pueden verse especialmente afectados debido a la gran cantidad de aire que inhalan durante los entrenamientos.

“Estos son deportistas de alto nivel que mueven mucho aire a través de sus pulmones durante cada práctica y en cada partido, y realmente no deberían estar entrenando afuera si los niveles de calidad del aire están en rangos peligrosos por contaminación relacionada con los incendios forestales”, advirtió.

La especialista recomendó que, cuando la contaminación alcanza niveles elevados, los entrenamientos se trasladen a instalaciones bajo techo con sistemas de filtración de aire, en lugar de intentar compensar el riesgo únicamente con el uso de mascarillas.

Hasta el momento, ni la FIFA ni la Real Federación Española de Futbol han informado si contemplaron modificar el lugar del entrenamiento ante las condiciones ambientales.

¿Qué riesgos tiene hacer ejercicio cuando hay humo por incendios forestales?

Especialistas en salud pública coinciden en que el humo de los incendios forestales puede afectar incluso a personas sanas, ya que contiene partículas finas y diversas sustancias contaminantes que penetran con facilidad en el sistema respiratorio.

Mary Johnson, investigadora de la Escuela de Salud Pública de Harvard, explicó que durante la actividad física aumenta la cantidad de aire que entra a los pulmones, lo que también incrementa la exposición a estos contaminantes.

“No es saludable para nadie estar en el humo, especialmente si estás haciendo ejercicio. Estás intercambiando más aire, así que te expones a aún más contaminantes”, explicó.

Aunque el pronóstico anticipa una mejor calidad del aire para el domingo, las autoridades mantienen el monitoreo constante de las condiciones ambientales previo a la final del Mundial 2026.

¿Cuándo y a qué hora es la final de Argentina vs. España?

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde Argentina y España buscarán levantar el trofeo más importante del futbol.

El partido comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (15:00 horas, tiempo local), y definirá al campeón de la primera Copa del Mundo que contó con la participación de 48 selecciones.

Argentina intentará conquistar el bicampeonato tras coronarse en Qatar 2022, mientras que España buscará sumar un nuevo título mundial y volver a lo más alto del futbol internacional.