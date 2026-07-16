Monreal ‘regaña’ a Marina del Pilar y a Jaime Bonilla por ventilar conflictos: ‘Es una mala actitud’

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que es lamentable que las diferencias entre actores del movimiento se ventilen públicamente.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, calificó como “lamentable” que las diferencias entre integrantes del movimiento se expongan públicamente y advirtió que la confrontación entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, puede afectar la confianza ciudadana.

“Es una mala actitud que los políticos pertenecientes a un movimiento tiendan a expresar sus diferencias de manera pública, es lamentable porque afecta al movimiento”, aseguró.

El legislador federal rechazó que el diferendo represente un rompimiento entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) o que ponga en riesgo la alianza electoral que ambas fuerzas mantienen junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a los comicios de 2027.

“Yo hago un llamado, desde la Cámara de Diputados, como coordinador del grupo parlamentario de Morena, a serenarnos, a actuar con prudencia, a no socavar la confianza del pueblo de México en nuestro movimiento porque esto no ayuda a que nos preparemos para un proceso complejo y difícil, y más en Baja California, donde tenemos proceso de renovación de gobernador, de gobernadora o de diputados y de presidentes municipales, locales y federales”, expresó.

El diputado sostuvo que este tipo de enfrentamientos adquieren una relevancia particular ante el próximo proceso electoral en Baja California, entidad donde en 2027 se renovarán diversos cargos de elección popular.

Expresó su solidaridad con la gobernadora Marina del Pilar, al señalar que en los últimos meses ha enfrentado cuestionamientos y ataques. Al mismo tiempo, reconoció la trayectoria política de Jaime Bonilla, sobre quien aseguró tener una buena opinión.

Monreal afirmó que ambos son políticos “maduros y sensatos”, por lo que confió en que lograrán resolver sus diferencias.

“A los dos los considero maduros, sensatos, que quieren a México y que lo que conviene ahora es dirimir diferencias, pero sin que polaricen o pongan en riesgo la unidad. El diálogo es la única manera de solucionar diferendos”, dijo.

El coordinador parlamentario insistió en que la cohesión entre Morena y sus aliados será fundamental para afrontar los próximos retos electorales y mantener la confianza de la ciudadanía en Baja California.

El origen del conflicto entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla

La confrontación entre Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla estalló esta semana luego de que la gobernadora acusara a su antecesor de haberle tendido una “trampa” en relación con una llamada telefónica con supuestos agentes estadounidenses, cuyo contenido fue filtrado recientemente.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, en un acto oficial. (Presidencia)

De acuerdo con la mandataria estatal, en diciembre de 2025 Bonilla le ofreció ayudarla a resolver la situación derivada de la cancelación de su visa de turista por parte de Estados Unidos. Como parte de ese apoyo, dijo, aceptó reunirse con personas que se presentaron como funcionarios del país vecino.

“Confié de buena fe en mi antecesor. Tuve esa reunión, de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, declaró Marina del Pilar durante una conferencia de prensa el pasado 15 de julio.

La gobernadora sostuvo que los audios filtrados fueron sacados de contexto y aseguró que, durante la conversación, los supuestos agentes plantearon escenarios relacionados con investigaciones y procedimientos judiciales que la sorprendieron, pese a que, afirmó, no existían elementos que justificaran tales señalamientos.

Bonilla negó haber participado en el contacto de la actual mandataria con agentes estadounidenses.

“Simplemente no entiendo cómo una persona que se presume inteligente pueda aspirar a que la opinión pública le crea que el exgobernador que la ha señalado de colusión con el narcotráfico desde los primeros días de su administración pueda facilitarle recursos y elementos para evitar los cargos y las sanciones que podrían resultarle”, remarcó el exgobernador de Baja California.