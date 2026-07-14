Monreal pide a Marina del Pilar que denuncie filtraciones de llamadas: ‘Todo espionaje es repugnable’

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a Marina del Pilar y su versión de que no está claro si realmente habló con agentes de EU.

Marina del Pilar debe denunciar penalmente “el espionaje” del que acusó ser víctima, esto después de la publicación de un nuevo audio de una llamada con supuestos agentes de EU, sugirió Ricardo Monreal este martes 14 de julio.

“Toda labor de espionaje es repugnable. Ella ha sido motivo de espionaje ilegal, yo en el pasado he sido espiado y por eso repudio cualquier acción de este tipo. Creo que la gobernadora debería denunciar penalmente el espionaje (...) Obtener estos audios de manera ilegal no puede permitirse”, expresó.

El coordinador de los diputados de Morena advirtió que si la gobernadora estaba siendo espiada “no va ser el único audio” que se filtre y que debería aclarar la situación.

A pregunta expresa sobre si Marina del Pilar debe pedir licencia como gobernadora de Baja California para que se investiguen sus declaraciones en la llamada, Monreal trajó a colación el caso de Maru Campos.

“Por más que eso, la gobernadora de Chihuahua no pidió licencia cuando ahí se demostró la presencia de agentes extranjeros, que todavía está la investigación en curso”, comentó.

Afirmó que en el caso de Marina del Pilar, “no hubo autorización o complacencia del FBI, de la CIA, de alguna agencia externa. No hubo préstamo de uniformes de la Policía Estatal para extranjeros”.

Caso de Marina del Pilar es distinto al de Maru Campos: Ariadna Montiel

La presidenta de Morena afirmó que la gobernadora de Baja California no vulneró la seguridad nacional, mientras que la de Chihuahua permitió la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

Ariadna Montiel enfatizó que el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó que Marina del Pilar haya cometido un delito.

Ante publicaciones que expusieron que supuestamente un grupo de funcionarios morenistas colaboran con EU, la dirigente del partido aseguró que “todos nuestros compañeros están muy comprometidos en la defensa de la soberanía nacional, estamos en el territorio, hablando con la gente, explicando qué es lo que está pasando en este momento”.