CNTE ‘cercará’ el Estadio Ciudad de México: ¿Qué calles serán bloqueadas HOY previo al Mundial 2026?

La CNTE prepara una nueva jornada de manifestaciones ahora al sur de la CDMX este martes.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazan con más movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México para este martes 9 de junio.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en esta ocasión, la zona más afectada por marchas y bloqueos será el sur de la Ciudad de México.

Las manifestaciones de la CNTE comenzarán a partir de las 10:00 horas en la estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro CDMX. Por esa razón, las calles afectadas serán:

Avenida Canal de Miramontes.

Calzada Taxqueña.

Las alternativas viales que ofrece la SSC son Calzada De Tlalpan, avenida División del Norte, avenida Río Churubusco y los Ejes 8 y 7 Sur.

¿Qué sabemos de las manifestaciones de hoy 9 de junio en la CDMX?

Tras dicha concentración, los maestros se dirigirán al Estadio Ciudad de México a tan solo 48 horas de la inauguración del Mundial 2026.

“Sabemos que hay un cerco, pero no vamos a la confrontación. No vamos a permitir ningún tipo de infiltrados que pusiera ocasionar una situación que desvirtuara la manifestación pacífica. Habrá una conferencia en el punto hasta el que nos dejen llegar”, dijo Pedro Hernández, secretario de la sección 9 de la CNTE, en entrevista con Azucena Uresti.

A las manifestaciones de la CNTE se unirán los estudiantes y maestros de la normal rural de Ayotzinapa quienes llegaron ayer a la CDMX cuando les fueron decomisados artefactos explosivos caseros.

Dichas movilizaciones también serán en el sur de la capital del país a partir de las 9:00 horas y las protestas serán en la caseta de Tlalpan de la autopista Cuernavaca-México.

Los normalistas repartirán volantes informativos como parte de la jornada por los 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

¿Qué exigen los maestros de la CNTE?

Los maestros de la CNTE aseguraron que tras la última reunión del jueves con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación no han recibido una nueva propuesta de diálogo.

“El balón está en la cancha del Gobierno, esperamos la posibilidad de avanzar en una solución”, agregó el maestro de la CNTE.

Además, rechazaron la opción de crear una aseguradora para fortalecer el PENSIONISSSTE y aseguraron que no se resuelve la demanda principal que es la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. Otras de las demandas de los maestros son las siguientes: