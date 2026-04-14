Tren Ligero recorta horario de servicio a dos meses del Mundial: Anuncian alternativa de transporte

El Tren Ligero cerrará su horario de servicio una hora y media más temprano de lo habitual.

El Tren Ligero de la Ciudad de México acortará su horario de servicio debido a labores de mantenimiento, previo al Mundial de 2026, que tendrá como una de sus sedes el Estadio Banorte, antes Azteca, que se ubica cerca de sus estaciones.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México informó que los ajustes en el servicio se deben a la implementación del sistema de regulación y control de tráfico ferroviario, además de labores integrales para mantener todas las estaciones.

Por ello, se prevén ajustes en los horarios de lunes a viernes que afectan a todo el servicio que va de Tasqueña a Xochimilco.

¿Cuál será el nuevo horario del Tren Ligero CDMX?

De lunes a viernes, el servicio del Tren Ligero será de 5:00 a 22:00 horas en el tramo de Las Torres a Xochimilco.

Recuerda que la estación Tasqueña, que conecta con la Línea 2 del Metro, está cerrada desde el año pasado por labores de remodelación.

A partir de las 22:00, y hasta las 23:00 horas, el servicio será únicamente con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que tomarán toda la ruta de Tasqueña a Xochimilco.

Toma en cuenta que este es el tipo de servicio según el horario de lunes a viernes:

5:00 a 22:00 horas: Servicio de Tren Ligero de Xochimilco a Las Torres y servicio de RTP de Las Torres a Tasqueña ida y vuelta.

y servicio de RTP de Las Torres a Tasqueña ida y vuelta. 22:00 a 23:30 horas: Servicio de RTP en toda la ruta de Tasqueña a Xochimilco ida y vuelta.

Los cierres en el Tren Ligero ocurren a menos de dos meses del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica en el recién remodelado Estadio Banorte, que se encuentra a pocos metros de la Calzada de Tlalpan.

La medida forma parte de los esfuerzos de la Ciudad de México por optimizar las rutas de transporte público antes del Mundial, tal como la ciclovía de Tlalpan, que será inaugurada este domingo 19 de abril con una rodada encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.