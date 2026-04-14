¿Cierres en Calzada de Tlalpan? Anuncian rodada por inauguración de Ciclovía de la Gran Tenochtitlán

La Calzada de Tlalpan tendrá una rodada ciclista con el objetivo de inaugurar la ciclovía planeada de cara al Mundial de 2026, por lo que es posible que se registren cierres en la vialidad.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que para abrir este nuevo servicio espera a miles de personas en un evento que comenzará en el Zócalo capitalino y por el que es posible que haya cierres sobre Calzada de Tlalpan.

¿Cuándo será la rodada por la inauguración de la ciclovía en Tlalpan?

De acuerdo con Clara Brugada, el evento de inauguración de la ciclovía en Calzada de Tlalpan será este domingo 19 de abril a las 8:00 horas.

La rodada comenzará en el Zócalo, donde se hará una “bicicleta monumental”, es decir, que se pintará una bicicleta sobre la explanada, y quienes decidan participar, deberán ponerse encima con su bicicleta, para que la imagen sea capturada con un dron.

Una vez que termine esa actividad, cerca de las 8:30, la rodada comenzará desde el Zócalo hasta Periférico Sur, antes de la zona de hospitales de San Fernando.

“Este es un mensaje de que la Ciudad de México le apuesta a la movilidad activa, le apuesta al deporte, le apuesta a este tipo de movilidad que nos ayuda a transformar nuestras vidas y a transformar a la ciudad, es una movilidad sustentable”, explicó Clara Brugada en la invitación.

Se espera que, una vez terminado el evento, la ciclovía en la Ciudad de México que irá del Centro Histórico hasta el sur esté disponible.

La denominada Ciclovía de la Gran Tenochtitlán, por la que han protestado trabajadoras sexuales, es uno de los proyectos de movilidad del Gobierno de la Ciudad de México para el Mundial de la FIFA de 2026, que tendrá cinco partidos en el Estadio ‘Azteca’ Banorte, incluida la inauguración entre la Selección Nacional de México y Sudáfrica.

El proyecto se inaugurará a menos de dos meses del partido inaugural del 11 de junio, como una de las alternativas de movilidad a la espera de miles de personas, y que se suma a otros servicios como un nuevo Trolebús que conecta el Estadio Olímpico Universitario con el Azteca.

Clara Brugada también informó en días pasados que buscará que haya home office en los centros de trabajo, además de que la SEP suspenda clases durante los días de partido en la Ciudad de México.