Trabajadores del Metro CDMX terminarán paro: Adrián Rubalcava anuncia acuerdos con sindicato

El Metro de la CDMX volverá a su funcionaniento normal este martes 14 de abril.

¡Se suspende el paro del Metro de la Ciudad de México! Adrián Rubalcava, director del sistema colectivo, informó que tras el diálogo con el sindicato de trabajadores, encabezado por el ingeniero Fernando Espino, llegaron a una serie de acuerdos y a partir del martes 14 de abril el servicio operará de manera normal.

“Ambas partes hemos coincidido que es la prioridad darle mantenimiento al sistema de transporte, mejoramiento a los trenes, las vías y la seguridad de los usuarios”, explicó Rubalcava.

El director del Metro añadió que buscarán mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, que era una de las principales exigencias del sindicato.

Rubalcava reiteró que la intención es trabajar en conjunto para resolver las problemáticas del Metro, además de que agradeció a los usuarios por la paciencia por los retrasos registrados este lunes 13 de abril.

El sindicato reconoció a Clara Brugada por la apertura al diálogo, además de que los acuerdos alcanzados son en beneficio de los usuarios.

¿Habrá retrasos en el Metro CDMX el 15 de abril por las protestas del sindicato?

El Metro de la Ciudad de México informó que a partir del martes el servicio será regular, y tras los acuerdos alcanzados este lunes, el paro de trabajadores quedaría suspendido. Con ello, las 12 líneas ofrecerán un servicio completo en todo el horario.

Aún se desconocen aspectos sobre la reunión, entre ellas si habrá un incremento al salario de los trabajadores próximamente o si se destinará más dinero a mantenimiento del servicio y de trenes, así como otras medidas relacionadas con la seguridad.

¿Qué piden los trabajadores del Metro CDMX?

Los trabajadores del Metro de la Ciudad de México detuvieron parte de sus operaciones este lunes 13 de abril, luego de acusar que las condiciones técnicas del servicio no cumplen con los protocolos internacionales.

“El sistema está prácticamente colapsado a pesar de que hemos expuesto puntualmente, desde hace cinco meses y de forma consecutiva, los asuntos más urgentes”, dijo el ingeniero Fernando Espino en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El paro escalonado del Metro afectó unas 800 vueltas del servicio, luego de que los trabajadores se negaran a trabajar horas extra.