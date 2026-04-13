Una investigación rodeada de irregularidades: Sin noticias de la extraña muerte de Heriberto ‘N’

Foto ilustrativa. Heriberto 'N' murió mientras trabajaba en una casa particular en la alcaldía Álvaro Obregón, sin que hasta ahora exista claridad en los hechos. (FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO)

La muerte de un trabajador en un domicilio particular en la alcaldía Álvaro Obregón es investigada por autoridades capitalinas, luego de que se reportara su fallecimiento en circunstancias que fueron calificadas inicialmente como un accidente.

De acuerdo con la información disponible, Heriberto, quien laboraba en ese domicilio desde 2018, fue encontrado sin vida mientras se encontraba trabajando.

La versión proporcionada por personas del lugar señala que el hombre sufrió un accidente dentro de la propiedad.

Autoridades que acudieron al sitio determinaron como causa de muerte un traumatismo, sin que hasta el momento se haya establecido la existencia de un homicidio. No obstante, la carpeta de investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

Testimonios relatan la muerte de Heriberto

Imágenes difundidas por familiares de la víctima, muestran el cuerpo de Heriberto debajo de un vehículo, con una posición en la que la cadera y los pies se encontraban hacia el lado del conductor, mientras que el torso y la cabeza estaban orientados hacia el lado del copiloto.

En las mismas imágenes se aprecian indicios en la ropa compatibles con arrastre, así como lesiones visibles en el rostro.

Un testimonio refiere que observó a Heriberto en el portón del domicilio, mientras otro individuo se encontraba al volante de un automóvil.

Momentos después, al avanzar por la avenida, el testigo escuchó el sonido de un vehículo al acelerar. Al regresar por el mismo punto, señaló que la persona que había visto previamente ya se encontraba debajo del automóvil.

La notificación a la familia se realizó alrededor de las 17:30 horas del pasado 7 de abril, cuando una trabajadora del domicilio informó que Heriberto había sufrido un accidente.

Un familiar directo acudió al lugar aproximadamente diez minutos después y encontró la zona acordonada, con presencia de cuerpos de emergencia y seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información adicional sobre posibles responsabilidades ni han modificado la clasificación inicial del hecho.

La última comunicación de Heriberto con su familia ocurrió la mañana del mismo día, al salir hacia su trabajo.