A un año de la muerte de Daniel Tadeo, el repartidor atropellado en Santa Fe: inicio de juicio vs conductora

Daniel Tadeo Méndez manejaba su motocicleta para entregar un pedido cuando fue atropellado por una joven de 19 años.

Un Juez de la Ciudad de México fijó para el 23 de diciembre próximo el inicio del juicio oral contra Gabriela N, mujer que en diciembre de 2024 atropelló a Daniel Tadeo, un joven motociclista que murió en dicho accidente ocurrido en Santa Fe, alcaldía de Cuajimalpa.

¿De qué se le acusa a Gabriela N, la joven que atropelló a Daniel Tadeo?

Las partes ya fueron notificadas del inicio del juicio en el que se desahogará todos los datos de prueba que existen del caso en el que Gabriela N. fue imputada por el delito de homicidio culposo por hechos de tránsito.

Abogados de la mujer dijeron este lunes en entrevista que fue el miércoles pasado cuando se les notificó de la fecha para la celebración de la audiencia que, en un principio, estaba prevista para este lunes.

“La audiencia estaba programada para el día de hoy... Gaby se vinculó a proceso el día 13 de diciembre de 2024. De ahí se dan 6 meses de investigación para que las partes puedan solicitar diversos actos de investigación, este plazo venció el día 3 de octubre pasado”, dijo el abogado Leonel Rodríguez.

“Posterior a ello, el Ministerio Público tiene 15 días para presentar formal acusación. Una vez notificada a las partes, es decir, a esta defensa y a las víctimas, las víctimas tienen 3 días para constituirse como coadyuvantes”, agregó.

Aseguró que una vez notificados de la coadyuvancia en el caso, corre el plazo de 10 días para presentar la formal contestación. “Estos 10 días vencen el día 3 de diciembre”, explicó el litigante.

Detalló que por ello, de haberse celebrado la audiencia este lunes, no se hubieran cumplido las condiciones para poder debatir estos puntos de medios de investigación y para entrar en el principio de contradicción.

El litigante explicó que por parte de la imputada, se tienen alrededor de siete testimoniales, así como 10 documentales y tres acuerdos probatorios, con la intención de demostrar que se trató de un accidente no imputable a su clienta.

“Lo que pretendemos es que Gaby sea declarada inocente del homicidio por accidente de tránsito en agravio de Daniel Tadeo”, dijo el abogado.

En tanto, familiares y amigos de Daniel Tadeo bloquearon este lunes los accesos a los juzgados de Doctor Lavista, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para protestar por el cambio de fecha del inicio de la audiencia en la que iniciará el juicio oral.

Ellos acusaron que la audiencia debía celebrarse este lunes y se dijeron confiados en que Gabriela N., sea declarada culpable. De hecho, no es la primera vez que cierran vialidades en demanda de justicia para el joven repartidor.

Como lo ha informado El Financiero, los hechos ocurrieron el pasado 4 de diciembre, cuando Gabriela dio una vuelta y atropelló a Daniel Tadeo, quien iba en su motocicleta junto con su concubina quien sobrevivió e incluso, ya llegó a un acuerdo reparatorio.

Gabriela ‘N’ fue detenida y vinculada a proceso el 13 de diciembre de 2024; sin embargo, un juez dijo que la joven de 19 años podría llevar su proceso en libertad, lo que molestó a los familiares de la víctima, quienes aún exigen justicia a casi un año de su muerte.

Daniel Tadeo trabajaba como repartidor de aplicación. Tras su muerte, su familia fue contactada por la de Gabriela ‘N’ para lograr un acuerdo en la reparación del daño; sin embargo, al no alcanzarse éste procedió el juicio oral.