Amenazan con otro paro en Metro de CDMX para el próximo 15 de abril: ‘Hay riesgo de un descarrilamiento’

¡Organiza tus tiempos! El Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México amenazó con un paro para el próximo miércoles 15 de abril, en caso de no recibir respuesta por parte del Gobierno capitalino a sus demandas.

Fernando Espino, líder sindical del Metro, explicó que los empleados prevén no trabajar tiempo extra para el próximo miércoles y realizar “brazos caídos” en todas las áreas técnicas, medida que se mantendría hasta el viernes o hasta que la administración del Gobierno de CDMX atienda las exigencias del gremio.

Por esta razón, Espino señaló que, hasta el momento, no han obtenido respuesta a las solicitudes planteadas, pese a que desde hace cinco meses han expuesto de manera puntual los problemas más urgentes del Metro al Gobierno capitalino, como a la Secretaría de Finanzas.

“El Metro está prácticamente colapsado. El presupuesto está secuestrado y no se ha comprado absolutamente nada, a pesar de que hemos señalado toda la problemática”, afirmó.

Alertan que falta de mantenimiento provocaría descarrilamiento en Línea 1 del Metro

El dirigente del Metro advirtió sobre riesgos en la operación, incluyendo la posibilidad de un descarrilamiento. Indicó que en la Línea 1 existen más de 7 mil durmientes fracturados, lo que representa un peligro constante para la circulación de los trenes.

Asimismo, detalló que el 70 por ciento de los trenes no ha recibido mantenimiento mayor y muchos ya superan los 2 millones de kilómetros recorridos. Otro 30 por ciento cuenta únicamente con mantenimiento parcial e incompleto.

A esto se suma que 84 trenes se encuentran fuera de servicio por falta de material, mientras que solo 68 unidades operan en condiciones adecuadas, principalmente en las líneas 1 y 12.

Finalmente, denunció que se registran “flamazos” constantes en diversas líneas debido a la falta de insumos básicos para el mantenimiento de vías, señalando que incluso carecen de materiales esenciales como estopa o uniforme para realizar su trabajo.

Para los trabajadores del Metro de CDMX, el transporte capitalino “está totalmente colapsado y el presupuesto está secuestrado, no se ha comprado absolutamente nada”.

Este lunes se realizan paros escalonados durante toda la jornada del Metro, lo que se traducirá en la pérdida de aproximadamente 800 vueltas de trenes en los tres turnos. Esto implicaría una afectación directa a cerca de 2 millones de usuarios.

“El día de hoy tenemos programado no trabajar tiempo extraordinario en todas las líneas, en todas las áreas debido a la falta de atención y de sensibilidad de las autoridades de la Ciudad de México, paros escalonados”, añadió.