Ley de ‘rentas justas’ en CDMX vería la luz esta semana

La iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles podría ver la luz esta semana, luego de nueve meses de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció su presentación. La iniciativa busca poner candados para que los alquileres no suban más allá de la inflación y perfila la creación de una Defensoría Inquilinaria para atender, entre otras cosas, casos de desalojos que en en los últimos meses han incrementado por la cercanía de la inauguración del Mundial, según colectivos. En caso de tener el visto bueno de los activistas, desactivaría una de tantas movilizaciones que se tienen previstas en la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA y daría un respiro a las autoridades.

Mensaje maternal

La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde Luján, recibió un imperativo recado nada menos que de su mamá, Bertha Luján Uranga, quien en su calidad de integrante del Consejo Consultivo del partido guinda, afirmó que si Morena impulsa candidatos con trayectoria de corrupción, que no son de izquierda y no tienen compromiso con la gente, no van a llamar a los movimientos sociales a votar por ellos, “les vamos a decir que ese tipo de candidaturas no las queremos”. La consejera, quien por cierto también es madre de la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, sostuvo que “no se trata de ganar por ganar, se trata de ganar para cambiar, porque el partido es un instrumento no un fin, y si Morena no sirve para eso hay que pensar ya en otra cosa, porque lo creamos para servir a la gente y transformar el país”. ¿Así o más claro?

Regreso a clases complicado por paro en el Metro

Este lunes, más de dos millones de estudiantes en la Ciudad de México regresan a clases y se encontrarán con retrasos en el Metro provocados por el paro escalonado de labores que mantienen los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo desde ayer. Los trabajadores del Metro denuncian que 70% de los trenes no ha recibido mantenimiento, por lo que exigen una intervención integral y permanente a trenes, vías e instalaciones fijas, así como la suspensión de la calzada elevada que se construye sobre un tramo de la Línea 2. Se espera un día difícil.

El enredo de las cifras

Desde hace meses, diversas ONG han puesto la lupa sobre la nueva forma de registrar los delitos en México. Es la tercera vez que desde el gobierno se cambia la metodología y cada vez se parece menos una a la otra, lo que a su vez complica la realización de comparativos de la evolución de los índices delictivos. En algunos casos como el secuestro o la extorsión se disgregan según el tipo de evento, y en otros se compactan como ocurre con otros delitos que atentan contra la vida, donde muchas muertes violentas se esconden. Ojalá haya una explicación oficial para clarificar las cifras.

Fast track al sello de las 40 horas

En trámite exprés, la Cámara de Diputados apurará y sellará esta semana, en comisiones y en el pleno, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, para concluir la promesa de establecer la jornada ordinaria de trabajo de 40 horas a la semana y regular las horas extra a que sean sometidos los trabajadores. Desde la madrugada del jueves pasado, los diputados recibieron la minuta de la reforma legal aprobada por los senadores y “el proceso en la Cámara revisora será de mero trámite, sin contratiempos y a toda velocidad”, nos indicaron en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Palacio Legislativo. Se les acaba el tiempo, el 30 de abril concluye su periodo ordinario de sesiones.

Compras del bienestar

Para que no digan que no es austero, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, se placeó el fin de semana por una tienda Super ISSSTE, ahí donde se puede encontrar la despensa del Bienestar. Sin embargo, el legislador apenas pagó unas servilletas, un agua mineral y chocolates del Bienestar, nada de despensa completa. Quizá porque no encontró los productos gourmet e importados que puede hallar en City Market, en donde alguna vez se le vio, y unas mujeres lo increparon por estar ahí, como si no tuviera derecho a comprar donde quiera.