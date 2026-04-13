Paro HOY en el Metro de CDMX: ¿Cómo afecta a los usuarios? Así está el ‘tráfico’ en las líneas

Varias líneas del Metro de la CDMX reportan alta afluencia por los paros.

El Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México informó sobre la realización de paros escalonados este lunes 13 de abril, con lo que se perderán unas 800 vueltas de trenes en distintas líneas en los tres turnos.

Fernando Espino, líder del sindicato, apuntó que el paro causará afectaciones en el servicio del Metro CDMX.

Desde temprano este lunes, la cuenta oficial del Metro capitalino ha informado sobre la alta afluencia de personas en las distintas rutas del transporte.

A las 8:54 horas, se informó que hay alta afluencia en las líneas 1 (Pantitlán-Observatorio), 3 (Indios Verdes-Universidad), 7 (El Rosario-Barranca del Muerto), 9 (Pantitlán-Tacubaya) y A (Pantitlán- La Paz).

Espino apuntó que se protesta porque las condiciones técnicas del Metro no cumplen con los protocolos internacionales para operar con seguridad, lo que pone en riesgo a usuarios y trabajadores.

“El sistema prácticamente está colapsado a pesar de que hemos expuesto puntualmente, desde hace cinco meses y de forma consecutiva, los asuntos más urgentes. Nosotros, como trabajadores, pensamos que el Metro está prácticamente colapsado”, dijo Fernando Espino en entrevista con Ciro Gómez Leyva este lunes.

¿Cómo avanza el Metro HOY?

A las 9:30 horas de este lunes 13 de abril, usuarios de redes sociales reportan la lentitud del servicio del Metro en la línea 1 y 8, entre otras.

Las y los usuarios han reportado que deben esperar 10 minutos o más entre el paso de cada tren.

Las demandas de los trabajadores y la remodelación en el Metro CDMX

Los paros escalonados en el Metro de la CDMX podrían intensificarse a partir del miércoles 15 de abril, en caso de que no haya una respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la jefa de gobierno Clara Brugada, señaló el líder sindical.

Espino destacó que algunas de las fallas del Metro de la CDMX son: la fractura de 7 mil durmientes de la Línea 1, que tiene un riesgo constante de descarrilamiento; la falta de mantenimiento del 70 por ciento de los trenes; 84 trenes están fuera de servicio, entre otros incidentes.

Temprano este lunes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum consideró que no hay motivos para que se lleve a cabo el paro de trabajadores del Metro CDMX, al afirmar que se destinan recursos para la remodelación de dicho transporte público.

El Gobierno de la CDMX invirtió en la remodelación de la Línea 1 del Metro, que va de Pantitlán a Observatorio, la cual reabrió en su totalidad apenas el pasado 16 de noviembre de 2025.

En tanto, este año, comenzó la remodelación de la Línea 2, que va de Taxqueña a Cuatro Caminos, en el marco del Mundial de Futbol 2026. Asimismo, hay remodelaciones en la Línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes.