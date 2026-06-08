UNAM ‘se detiene’ por la inauguración del Mundial 2026: Suspende actividades el 11 de junio

La UNAM anunció la suspensión de actividades a pocos días de la inauguración del Mundial 2026.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspenderá actividades el jueves 11 de junio, por la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

A través de un comunicado, la institución confirmó que las actividades administrativas solo se suspenderán por el partido inaugural, y se mantendrán los demás días que haya partido en el Estadio Ciudad de México.

UNAM prevé cierres que saturarán la CDMX en la inauguración del Mundial 2026

De acuerdo con la UNAM, debido al evento de inauguración del Mundial 2026 y el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, habrá diversos cierres viales que “provocarán afectaciones severas a la movilidad de personas en horarios laborales.”

Por ello, consideró que la mejor opción es suspender todas las actividades, principalmente en Ciudad Universitaria, de donde saldrán medios de transporte como el Metrobús y el Trolebús para llegar al antes llamado Estadio Azteca.

Mundial 2026: ¿Hay suspensión de clases en la UNAM?

La UNAM anunció la suspensión de actividades y consideró que los ciclos escolares, tanto semestrales como anuales ya terminaron, por lo que existe una “disminución significativa en la afluencia” de la comunidad universitaria.

Por ello, la suspensión de actividades de la UNAM abarca las pocas clases extemporáneas al ciclo escolar y las actividades administrativas.

Sin embargo, aclaró que la suspensión de actividades solo será por esta ocasión, así que los otros días que haya partido en el Estadio Banorte se mantendrán abiertas las puertas de la Máxima Casa de Estudios.

Calendario UNAM: ¿Qué días coincidirán las actividades con los partidos del Mundial 2026?

De acuerdo con el Calendario de la UNAM 2026, cuatro días de partido en el Estadio Ciudad de México coincidirán con sus actividades.

Estas son las fechas en las que los partidos del Mundial 2026 en CDMX se empalman con actividades académicas.

Jueves 11 de junio: Inauguración del Mundial 2026 mientras la UNAM está en periodo de exámenes (actividades suspendidas).

Miércoles 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia mientras la UNAM está en periodo intersemestral.

Miércoles 24 de junio: México vs. Chequia mientras la UNAM está en periodo intersemestral.

Martes 30 de junio: Primer lugar del grupo A vs. Mejor tercer lugar de los grupos C, D F, G o H mientras la UNAM atraviesa su última semana de actividades administrativas.

El viernes 3 de julio, la UNAM terminará sus actividades y se irá de vacaciones administrativas, para reincorporarse a las actividades el lunes 27 de julio.