Peso ‘se aferra’ y cotiza en 17.98 unidades por dólar

El peso mexicano inicia la sesión con ganancias, mientras los participantes del mercado están a la espera de la decisión de política monetaria por parte del Banco de México (Banxico) programada para hoy.

Las cifras de Bloomberg indican que la moneda mexicana tiene una apreciación de 0.16 por ciento o 2.85 centavos, con respecto a su cierre anterior; y el tipo de cambio se ubica alrededor de los 17.98 pesos por dólar, lo que representa

“Hoy, el tipo de cambio USD/MXN inició la sesión con pérdidas marginales, pero ganó terreno después de conocer los datos económicos en EUA. Con relación a la reunión de política monetaria de Banxico, los inversores anticipan un recorte de 25 pb, pero la atención estará sobre la guía prospectiva de la Junta de Gobierno para 2026”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

¿Cómo cotiza el dólar HOY 18 de diciembre?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 18.47 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

Por su parte, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados reporta un descenso de 0.04 por ciento, en los 98.33 enteros. Asimismo, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) que opera en las mil 206.31 unidades cede 0.09 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.11 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.98 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra el shekel israelí con 0.98 por ciento, el rublo ruso con 0.54 por ciento, la corona noruega con 0.40 por ciento, la libra esterlina con 0.36 por ciento y el florín húngaro con 0.34 por ciento.