Superpeso ‘sufre desliz’ y roza las 18 unidades: ¿Cuánto pierde frente al dólar HOY 17 de diciembre?

El peso mexicano inicia la sesión frenando su racha de seis jornadas consecutivas operando en terreno de ganancias, al tiempo que el apetito por activos de riesgo se modera.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 17.9790 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.16 por ciento o 2.81 centavos respecto a sus movimientos del día de ayer.

“El peso mexicano presenta un retroceso marginal y se posiciona en el 7° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. Hoy, el tipo de cambio USD/MXN se mantiene al alza impulsado por el fortalecimiento del billete americano, a la par que se modera el apetito global por riesgo”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

¿En cuánto se vende el dólar HOY 17 de diciembre?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 18.47 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un avance de 0.27 por ciento, en los 98.41 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube 0.15 por ciento hacia las mil 206.67 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.15 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.01 por ciento.

¿Cuáles son las divisas más depreciadas HOY 17 de diciembre?

Entre las divisas más depreciadas se encuentra el rublo ruso con 1.52 por ciento, el florín húngaro con 0.75 por ciento, la libra esterlina con 0.63 por ciento, el yen japonés con 0.49 por ciento, el real brasileño con 0.48 por ciento y el won surcoreano con 0.44 por ciento.