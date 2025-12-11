Sistema financiero sortea adversidades en el año: Banxico

Victoria Rodríguez reflexionó que hay una mejora continua que tanto entidades financieras como las autoridades llevaron a cabo.

A pesar de que en este año se enfrentaron acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos y de forma local quebró una financiera popular, el sistema financiero terminará el 2025 con solidez y sin riesgos que comprometan su estabilidad, aseguró el Banco de México (Banxico).

En la presentación del Reporte de Estabilidad Financiera del segundo semestre del año, Victoria Rodríguez, gobernadora del banco central, sostuvo que el señalamiento de presunto lavado de dinero a dos bancos y una casa de bolsa no tuvo implicaciones sistémicas y fueron eventos particulares.

“El Banco de México ha dado un seguimiento oportuno a este tema desde su origen. Actuaremos en caso necesario, utilizando las herramientas de las que disponemos y esto en apego a las facultades legales que tiene el Banco de México para preservar la estabilidad del sistema financiero”, subrayó.

Fue en junio de este año cuando la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó de lavado de dinero a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunta relación con el tráfico de fentanilo y ordenó el bloqueo de cualquier tipo de operaciones con ellos a partir del 20 de octubre.

La gobernadora de Banxico enfatizó que actualmente no hay evidencia de que existan procedimientos de la misma naturaleza por parte de EU; no obstante, desde la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han dado seguimiento con medidas para dar continuidad operativa de estas entidades y que se mitiguen posibles efectos adversos.

Sobre los aprendizajes que les dejó esta situación como autoridades, Victoria Rodríguez reflexionó que hay una mejora continua que tanto entidades financieras como las autoridades llevaron a cabo.

Al respecto, la subgobernadora Galia Borja afirmó que, tras este hecho, ha habido una revisión tanto a la regulación como a la operación del sector privado para tener unas instituciones más resilientes ante estos posibles señalamientos.

El subgobernador Gabriel Cuadra añadió que “algo que resaltó este episodio fue la importancia o el valor de la coordinación entre las distintas autoridades. Fue un tema que se atendió de manera oportuna, coordinada, sin afectaciones para la estabilidad financiera”.

El subgobernador Omar Mejía dijo que desde el gremio bancario se han comprometido en robustecer sus sistemas de prevención de lavado y “siempre va a ser positivo mantener una regulación constantemente revisada y adecuándose también a las nuevas tecnologías y las nuevas circunstancias”.

Banca, lista ante adversidades

De acuerdo con el documento de Banxico, la sólida posición de liquidez de la banca le permitiría afrontar episodios de estrés superiores a los experimentados en el pasado y a los planteados por los estándares internacionales de liquidez.

En esta ocasión realizaron cuatro escenarios como pruebas de estrés del crédito, entre los que destacan impactos como el debilitamiento prolongado y acentuado en el consumo y la inversión nacional, impactos negativos en los niveles de empleo e ingresos de los hogares, así como una desaceleración y entrada en recesión de la economía estadounidense.

También se evaluó un impacto de posible ajuste en la calificación soberana y en la de Pemex, así como la materialización de un choque adverso con implicaciones para el sistema financiero global y una afectación en el crecimiento de la economía global.

“En todos los escenarios simulados, los resultados indican que el sistema bancario mexicano dispone de niveles de capital suficientes, los cuales se mantienen por encima del mínimo regulatorio más suplementos”, señaló.

Factoresde riesgo

La Encuesta de Percepción sobre el Riesgo Sistémico entre instituciones financieras, expuso Victoria Rodríguez, reveló que el principal riesgo financiero externo e interno es el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía, así como una inflación mayor a la esperada.

De forma local, el ver una mayor inflación a la esperada incrementó el porcentaje de opiniones de las instituciones financieras de 64 por ciento visto en mayo pasado, a 77 por ciento. Este fue el mayor incremento registrado de las cinco variables consideradas.

Del mismo modo, de forma interna figuró el deterioro de las finanzas públicas, con 70 por ciento de las instituciones financieras; seguido de una rebaja de la calificación crediticia soberana, con 64 por ciento; y la política fiscal, financiera y económica, con 56 por ciento.

Entre los riesgos no financieros están los políticos, geopolíticos y sociales, además de los cibernéticos y tecnológicos.