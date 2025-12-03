Las empresas de consumo ajustan liderazgos frente a retos del 2026

Coca Cola México nombró a Louis Balat como su nuevo director general, quien durante el 2026 enfrentará el aumento de casi 90 por ciento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). [Fotografía. Shutterstock]

Empresas de consumo del país, como Coca Cola México, La Comer, FEMSA, Bimbo y Walmart, renovaron sus liderazgos mientras enfrentan un 2026 lleno de retos. Entre los desafíos de cara al próximo año, analistas destacan el aumento en los costos laborales debido a la posible alza en el salario mínimo, la incertidumbre por la renegociación del T-MEC, incrementos en los impuestos, inflación y la inseguridad que afectan el poder adquisitivo.

Expertos advierten que, los nuevos directivos implementarán estrategias para fortalecer su eficiencia operativa, expandir sus canales digitales y aprovechar eventos clave como el Mundial de Futbol 2026.

“Vamos a ver si estos cambios se van a reflejar desde el primer o segundo trimestre del 2026, ahí es donde se empieza a ver si los cambios (directivos) que se están realizando están funcionando”, señaló la analista independiente de consumo, Marisol Huerta.

En noviembre pasado, Coca Cola México nombró a Louis Balat como su nuevo director general, quien durante el 2026 enfrentará el aumento de casi 90 por ciento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro, con el riesgo de afectar a la demanda.

Igualmentea, el 6 de noviembre, Bimbo nombró a Alejandro Rodríguez Bas como director general, que luchará contra la debilidad del consumo en EU, inestabilidad cambiaria, mayores costos laborales y presiones por su deuda.

En tanto que, a finales de octubre, La Comer nombró a Santiago García como vicepresidente y a Héctor de la Barreda como director general, cargos que serán efectivos a partir del 1 de enero del próximo año, cuando los directivos tendrán la encomienda de impulsar la expansión de la cadena en el país, mientras lidian con mayores gastos operativos, principalmente laborales y publicitarios, relacionados con su plataforma digital.

En el caso de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera tomó el cargo como director general a partir del pasado 1 de noviembre.

“A medida que entramos en la recta final de 2025, somos cautelosamente optimistas de que nuestros resultados continuarán mejorando en nuestras unidades de negocio en el cuarto trimestre, y también nos estamos preparando para lo que debería ser un 2026 emocionante, que incluye una Copa Mundial de la FIFA que se jugará parcialmente en México por tercera vez, así como el 100 aniversario de Coca-Cola en México”, afirmó recientemente Fernández Garza-Lagüera.

Para la dueña de la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo el 2026 representa la oportunidad de mantener el consumo de refrescos pese al alza del IEPS a las bebidas azucaradas y aprovechar el Mundial de Futbol, que se celebrará en junio y julio, donde habrá mayor demanda de sus productos.

Retos 2026

Por otro lado, a principios de octubre Walmart de México y Centroamérica anunció el nombramiento de Cristian Barrientos Pozo como su nuevo presidente y director general, quien enfrenta moderados ritmos de crecimientos en ventas a tiendas comparables, menor tráfico y ticket en sus tiendas, además de mayores gastos generales.

En el caso de Walmart, acotó Huerta, uno de los principales retos es mejorar la estrategia de precios en tiendas como Bodega Aurrerá, el manejo de las marcas libres, además de reforzar los canales de distribución, principalmente e-commerce.

“La empresa está cotizando a un descuento contra su historia, posiblemente castigada, por resultados que han sido débiles. No es sólo el entorno complejo para el consumo, sino además las presiones en gastos ante el respaldo del ecosistema que a la fecha, no se ha traducido en mayor rentabilidad ni en ingresos crecientes. Sin embargo, consideramos que el cambio de liderazgo deberá de impactar positivamente la ejecución en el futuro”, afirmó en un reporte Alejandra Marcos, analista de Kapital.

Eduardo Ragasol, Managing Director NielsenIQ (NIQ) anticipó que en el 2026 los autoservicios tendrán que reforzar sus estrategias para llegar al consumidor mexicano, a pesar de enfrentar mayores costos laborales.

“El consumidor mexicano hoy está muy estresado por varios aspectos, el primero de ellos es la inflación que tiene que enfrentar en el mercado de bienes de consumo masivo, los cuales presentan un aumento del doble que la inflación nominal”, advirtió Eduardo Ragasol, Managing Director NielsenIQ.

El directivo explicó que el incremento en precios ha mermado la capacidad de compra afectando el volumen de artículos que los mexicanos adquieren. Por ejemplo, el consumo en volumen de lácteos y las bebidas no alcohólicas retrocedieron 1.7 por ciento, a noviembre de este año. Mientras los artículos relacionados con higiene y belleza avanzan apenas crecieron 1.2 por ciento y golosinas 0.3 por ciento.

Con información de Juan Carlos Cruz