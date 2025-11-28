¡Habemus aumento al salario mínimo 2026! ¿Cuándo lo anunciará Sheinbaum y en qué fecha entra en vigor?

La presidenta Claudia Sheinbaum alista el anuncio del aumento al salario mínimo. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Se acerca la Navidad y la presidenta Claudia Sheinbaum ‘adelantó el regalo’ para miles de trabajadores. Anunció que, en los siguientes días, se dará a conocer de cuánto será el aumento al salario mínimo.

La mandataria comentó que el lunes 1 de diciembre se dará a conocer cuál será el incremento al salario mínimo y posiblemente se presentará el acuerdo al que se llegó para la reforma de ley de una semana laboral de 40 horas.

“Ya pronto vamos a informar, ya el primero de diciembre, el aumento del salario mínimo y el tema de las 40 horas, ya se está llegando a un acuerdo”, comentó.

¿De cuánto podría ser el aumento al salario mínimo?

No existe una decisión oficial; esta será anunciada por la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, desde mediados de noviembre, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) inició el proceso de evaluación para fijar un monto.

En 2025, el salario mínimo es de 278.80 pesos diarios (8 mil 364 pesos mensuales), y para el próximo año, especialistas prevén un incremento de 11 o 12 por ciento, lo que se traduce en 310 o 312.50 pesos respectivamente.

No se descarta alguna opción, pero el 5 de septiembre en Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “El próximo año (2026) y cada año de este sexenio habrá un incremento al salario del 12 por ciento”.

En tanto, Willebaldo Gómez Zuppa, miembro del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), aseguró que los sectores empresarial, obrero y oficial se inclinan por una subida del 11 por ciento.

Trabajadores piden un mayor incremento en el salario mínimo

Algunos sindicatos propusieron un aumento salarial del 20 por ciento para el próximo año, con lo que el ingreso de cada trabajador subiría a 334.56 pesos diarios, aunque esta solo fue una propuesta que también pasó por evaluación.

¿Cuándo entra en vigor el aumento al salario mínimo?

Después del anuncio que haga la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el incremento al salario mínimo, se tendrá que publicar un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para hacerlo oficial.

Habitualmente, en este documento se establece que la modificación entra en vigor a partir del 1 de enero del siguiente año, en este caso, el 2026.

A la par, se publica una tabla de salarios mínimos que incluye varios oficios y el salario que corresponde a cada trabajador, según la zona general o la Zona Libre de la Frontera Norte.