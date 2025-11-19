Trabajadores quieren salario mínimo ‘machuchón’ para 2026: Proponen subirlo en 20%

Sindicatos piden que el aumento al salario mínimo sea del 20 por ciento para el 2026 a todos los trabajadores. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

¡Qué alcance para mucho más! Falta que se defina el aumento al salario mínimo para el próximo año, pero los trabajadores ya contemplan que sea del 20 por ciento, cifra superior a las estimaciones actuales.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) iniciará el proceso de fijación del monto que ganarán los trabajadores y profesionistas el próximo año.

Expertos sugieren que el aumento para el próximo año sería de entre 11 o 12 por ciento, cifra no oficial, pero que la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió en varias ocasiones durante su gira de trabajo en septiembre en Zacatecas.

¿De cuánto sería el salario mínimo con este incremento?

Willebaldo Gómez Zuppa, miembro del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), afirmó que en el sector empresarial, obrero y oficial se está llegando a un consenso de un alza del 11 por ciento al salario mínimo en 2026, que se traduce en unos 310 pesos para la zona general.

Aunque esto no parece suficiente para los trabajadores de México, sindicatos proponen un aumento salarial del 20 por ciento, para que el ingreso sea de aproximadamente 334.54 pesos diarios. La propuesta deberá ser evaluada.

¿Qué sigue en el proceso para definir el salario mínimo de 2026?

La Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunció el martes que prepara el Informe Anual sobre el Comportamiento de la Economía correspondiente al año 2025, que presentará al Consejo de Representantes a finales de mes.

Con ello iniciará el proceso de fijación de los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del primero de enero de 2026.

El Consejo de Representantes, órgano tripartito facultado por la Constitución para fijar los salarios mínimos generales y profesionales, analizará la información presentada por la Dirección Técnica, así como las propuestas de incremento de los sectores que lo integran y las recibidas de la sociedad en general, para definir los salarios mínimos del próximo año y darlos a conocer en el mes de diciembre.

¿Cuál es la meta de Claudia Sheinbaum en el salario mínimo?

La presidenta Claudia Sheinbaum plantea que el salario mínimo incremente cada año para que en 2030 cada trabajador mexicano perciba un ingreso equivalente a 2.5 veces el valor de la canasta básica.

Actualmente, el salario mínimo general de 278.80 pesos acumula, al mes de octubre, una recuperación de su poder adquisitivo de 12.4 por ciento respecto al cierre de 2018, cuando inició el proceso de incrementos sustanciales.

Mientras que el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde se ubica en 419.88 pesos diarios, acumula una recuperación en el poder de compra de 245.5 por ciento, de acuerdo con la Conasami.

Indicó que, de manera particular, el salario mínimo general permite comprar 13.1 kilos de tortilla, 5.8 kilos de huevo o 9.3 litros de leche.

Con información de Felipe Gazcón.