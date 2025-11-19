Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 19 de noviembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 19 de noviembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria se pronuncie previo a la nueva marcha de la Generación Z.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 19 de noviembre?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la declaración del presidente Donald Trump sobre no descartar ataques contra el crimen organizado en territorio nacional.
- La presidenta Sheinbaum mencionó que los letreros que aparecieron en la Playa Bagdad, ubicada en Tamaulipas, para restringir el paso fueron colocados por una empresa privada que habría contratado el gobierno de Estados Unidos.
- La mandataria reveló que el libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador saldrá a la venta este año, aunque dijo desconocer la fecha exacta.
- Tras los múltiples bloqueos y quema de vehículos en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum no precisó si fue por un operativo para detener a un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pese a los reportes.
- Sheinbaum rechazó la versión de que Morena envió ‘grupos de choque’ a la explanada del Zócalo luego de la marcha de la Generación Z para incitar a enfrentamientos con las autoridades y ‘reventar’ la movilización que transcurrió en paz.
- Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), anunció el desarrollo de torneos de futbol con los que esperan incluir a toda la sociedad mexicana de cara al Mundial de 2026.
- Gabriela Cuevas, responsable de relación con la FIFA, comentó cuáles serán las actividades que conformaran el plan “Mundial Social” de cara al evento deportivo que tendrá lugar en 2026.
- Durante la mañanera del lunes, la mandataria se refirió a la marcha de la Generación Z.