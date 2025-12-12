El peso ‘va de rodillas al Tepeyac’: ¿Rompió el piso de las 18 unidades ante el dólar?

Así cotiza el peso ante el dólar este viernes 12 de diciembre. La cotización del tipo de cambio solo es electrónica.

El peso mexicano ‘coquetea’ con romper el piso de las 18 unidades gracias a las operaciones de carry trade durante este 12 de diciembre, día feriado para los bancos en México.

Se prevé que los niveles de liquidez serán menores este viernes en el que también se celebra a los banqueros de nuestro país. La única operación disponible será la electrónica de Bloomberg, que marca que el tipo de cambio se ubica en las 18.06 unidades, 3 centavos menos con respecto al cierre del 11 de diciembre.

¿Por qué los operadores del mercado eligen al peso?

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, dijo que los inversionistas buscan incrementar su rendimiento apalancándose en divisas de bajo riesgo y baja tasa de interés, mientras que ‘apuestan’ en divisas con mayores tasas de interés con un riesgo que consideran moderado.

El diferencial de la tasa de interés México y Estados Unidos también es uno de los factores que ayuda al peso a ‘rozar’ las 17 unidades, señaló Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero, quien advirtió que habrá que estar atentos al tono del comunicado de política monetaria del Banxico la próxima semana.

En el banco Banamex, el dólar se vende en 18.48 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.46 unidades por billete verde este viernes 12 de diciembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.18 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.97 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas en el Día de la Virgen de Guadalupe están el peso colombiano con 0.55 por ciento; el baht tailandés con 0.52 por ciento; el real brasileño con 0.35 por ciento; el dólar taiwanés con 0.26 por ciento, y la rupia indonesia con 0.21 por ciento.