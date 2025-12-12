Los 3 ‘empujones’ que el peso necesita para romper el piso de las 18 unidades ante el dólar

Enrique Quintana destacó que existe la posibilidad de ver al peso en las 17 unidades en este 2025.

Este ‘plot twist’ del tipo de cambio no lo veíamos venir, ¿verdad? El peso impuso una nueva marca para 2025 al cerrar en 18.03 unidades, un nivel no visto en 17 meses.

El cierre del peso, que está ‘haciendo su agosto’ en diciembre, pudo ser mejor pues se cotizó momentáneamente en las 18.01 unidades ante el dólar durante un punto de la jornada bursátil del jueves.

Este viernes 12 de diciembre no habrá un cierre oficial del peso debido a que el Día de la Virgen de Guadalupe es feriado para los bancos, pero sí habrá una cotización electrónica: La de Bloomberg que por ahora ubica el tipo de cambio en las 18.05 unidades.

¿Cómo la Fed ‘ayudó’ al peso?

Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero, destacó que el fortalecimiento del peso coincidió con la debilidad que el recorte de la tasa de la Fed ‘infringió’ al dólar.

Además, de acuerdo con la Fed, se espera que en 2026 haya otra reducción a la tasa de interés, lo que la llevaría a un rango de 3.25-3.5 por ciento.

“Si esta narrativa se mantiene y el mercado insiste en que las tasas en Estados Unidos bajarán más rápido de lo previsto, el peso podría seguir ganando terreno”, agregó Enrique Quintana en su columna ¿Se romperá el piso de los 18 pesos por dólar?

¿Cuáles son los tres factores que pueden ayudar al peso a romper el piso de las 18 unidades ante el dólar?

Aquí es donde entra el Banco de México, que tendrá la próxima semana su última reunión de política monetaria de 2025. El mercado da por descontado otro recorte de 25 puntos base, aunque Quintana añadió que los operadores en los mercados esperan que la Junta de Gobierno cambie el tono de su mensaje y deje entrever que no habrá cambios a la tasa en febrero de 2026.

Enrique Quintana añadió que aún con una tasa de interés a 7 por ciento en México, el diferencial con la tasa de EU conservará su ventaja para la inversión de capitales que buscan un mayor rendimiento.

“Pero ese atractivo se diluirá si nuestro banco central comienza a bajar las tasas más rápido que su contraparte estadounidense en 2026. El comunicado de Banxico del próximo jueves será crucial para leer estas cartas”, apuntó.

El director general editorial de El Financiero puntualizó que la posibilidad de ver al peso en el piso de las 17 unidades también descansa en la necesidad de un 2026 sin sobresaltos financieros o económicos, pues ese escenario es el que más beneficia al peso y a los llamados ‘activos de riesgo’.

El tercer factor que puede ayudar al peso —“y quizás lo más importante de la política comercial de 2026, remarcó Quintana—, es la revisión del T-MEC que puede convertirse en renegociación si el presidente Donald Trump así lo decide.

Las pláticas entre los gobiernos de Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney sobre el tratado definirán si México sigue siendo un gran mercado para invertir o la política de ‘Make America Great Again’ captura capitales extranjeros que planeaban venir a nuestro país.

Claudia Sheinbaum ha remarcado que confía en que el T-MEC se mantendrá pues Estados Unidos y México se necesitan mutuamente. "Durante este año hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos poniendo nuestros principios al frente“, destacó en la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación en el Zócalo.