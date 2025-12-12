Pros y contras de un ‘superpeso’: ¿Quién son los ganadores y perdedores con un tipo de cambio en 18 unidades?

¿Cuáles son los pros y contras de un peso fuerte frente al dolar, según Enrique Quintana? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shuttestock)

¿Es momento de celebrar y regresar a llamarle superpeso a la divisa mexicana? Esta es la pregunta que surge después de que el tipo de cambio llegó a un tipo a 18 pesos por unidad este viernes 12 de diciembre.

Aunque, lejos de atribuir este nivel a “un nuevo milagro mexicano”, la explicación apunta a un dólar débil.

¿Por qué el dólar se depreció frente al peso?

Enrique Quintana, director editorial de El Financiero y columnista, explicó la abrupta fortaleza del peso, un nivel que no se observaba desde el 22 de julio de 2024.

La perdida de terreno del dólar frente al peso y otras divisas se relaciona con el recorte de 25 puntos base en la tasa de interés que anunció la Reserva Federal de Estados Unidos el 10 de diciembre. El mercado anticipa otro recorte el próximo año.

En los días siguientes, es posible que el peso muestre una mayor fortaleza frente al dólar, incluso podría romper la barrera más próxima, apuntó Quintana en su columna titulada ¿Se romperá el piso de los 18 pesos por dólar?

Aunque no considera un “superpeso eterno”, pues los datos de la inflación en Estados Unidos, en caso de ubicarse en un nivel más alto de lo esperado, generaría “un rebote” en el tipo de cambio y regresaría a los 18.30 o 18.80 por dólar.

¿Cuáles son los pros y los contras de un peso fuerte frente al dólar?

Quintana subraya que un peso más apreciado actúa como ”un descuento automático” sobre los productos que empresas y Gobierno importan desde el extranjero, lo que incluye a las gasolinas; insumos para las industrias, y gadgets.

No obstante, la apreciación del peso ‘pega’ en el bolsillo de millones de familias que adquieren menos productos con los dólares de las remesas que los paisanos mandan desde Estados Unidos. “Ven como sus dólares compran menos y pagan menos deudas”, apuntó.

Quintana también señala que un tipo de cambio en las 18 unidades “demasiado apreciado” es “un freno silencioso” para el sector de las exportaciones y el turismo pues un dólar débil reduce sus utilidades.

“Así que, si ve al dólar por debajo de los 18 en los próximos días, no se espante, pero tampoco lance campanas al vuelo. Lo más probable es que sea solo una vista temporal”, señaló Quintana.

¿Qué podría influir en el futuro del peso, según Enrique Quintana?

Quintana identificó tres factores que podrían alterar la trayectoria del peso en los próximos días.

En primer lugar, señaló que el recorte en la tasa de interés al 7.0 por ciento por parte del Banco de México (Banxico) aún mantiene a México como una opción atractiva para atraer capitales, frente al rendimiento de la Fed, que se ubica entre 3.50 y 3.75 por ciento.

Sin embargo, ese atractivo podría terminar si Banxico decide bajar las tasas más rápido que la Reserva Federal.

Otro factor que mencionó es el regreso de “los nubarrones de miedo o incertidumbre geopolítica”, situación que podría provocar un ajuste desfavorable para la moneda mexicana.

Por último, advirtió que el avance de la renegociación del T-MEC y las reformas internas en México podrían pesar en el ánimo de los inversionistas, sin importar la diferencia de tasas.