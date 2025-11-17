Feriado de la Revolución Mexicana le ‘cae pesado’ al peso: ¿Cuánto pierde ante el dólar?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este 17 de noviembre. Este lunes, los bancos no operan en México.

El peso se ‘salta’ el feriado de los bancos en México... y lo hace con pérdidas ante el dólar en cotizaciones electrónicas durante este 17 de noviembre.

De acuerdo con Bloomberg, el peso mexicano se deprecia 0.40 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.37 unidades, 6 centavos más con respecto al cierre del viernes 14 de noviembre.

“El dólar estadounidense logró frenar su caída gracias al desplome de las probabilidades de un recorte de tipos en diciembre, hasta 44 por ciento, debido a la retórica agresiva de los funcionarios de la Reserva Federal y a la menor incertidumbre comercial”, dijo Alex Kuptsikevich, jefe de análisis de mercados de FxPro.

En noticias arancelarias, Donald Trump anunció la semana pasada reducciones de tarifas para el jitomate y el café y un nuevo acuerdo comercial con Suiza que incluye bajar sus gravámenes de 39a 15 por ciento.

En los mercados latinoamericanos, Chile y Ecuador son las ‘dos caras de la misma moneda’: El peso chileno se apreció tras las elecciones presidenciales, que perfilan a José Antonio Kast como próximo mandatario del país tras recibir el apoyo de los candidatos de izquierda.

En Ecuador, los bonos de ese país tienen su peor jornada desde febrero de este año después de que Daniel Noboa perdió un referéndum para hacer cambios a la Constitución.

¿En cuánto se vende el dólar en bancos HOY 17 de noviembre?

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.79 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.77 unidades por billete verde, reportó el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.13 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.70 por ciento.

Las monedas que más se deprecian ante el dólar son el won surcoreano con 0.64 por ciento; el rublo ruso con 0.59 por ciento; el ringgit malayo con 0.42 por ciento, el lei rumano con 0.33 por ciento, y el real brasileño con 0.29 por ciento.

