Milagro de Navidad: Devuelven 110 mil pesos a viejito de 81 años; extravió mochila el minisúper

Un adulto mayor perdió 100 mil pesos en un minisúper, pero afortunadamente los encontró. (Cuartoscuro).

Los milagros de Navidad sí existen y las personas honestas también. En Motul, Yucatán, un adulto mayor recuperó 110 mil pesos que perdió.

Según medios locales, fueron agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes le ayudaron a recuperar su dinero. Los hechos sucedieron el sábado 20 de diciembre.

Raúl Wílberth, de 81 años, reportó la desaparición de dinero en una mochila, junto con medicamentos. Los policías hicieron entrevistas a vecinos y revisaron las cámaras de seguridad en la zona.

El 24 de diciembre la persona de la tercera edad recordó que realizó compras en un minisúper del Centro de Motul. Los agentes acudieron al lugar y el gerente informó que encontró y resguardó el bulto que entregó al dueño.

Raúl Wílberth confirmó que el dinero estaba completo y la mochila también contenía los medicamentos.

Las autoridades reconocieron la conducta ejemplar del gerente y se hizo una invitación para que las personas sigan este ejemplo.

IMSS Yucatán registró el nacimiento de 2 menores en Navidad

A las 00:23 horas de este 25 de diciembre nació el primer bebé de Navidad en el Hospital General Regional No. 1 “Ignacio García Téllez” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Yucatán.

De acuerdo con el doctor Alonso Juan Sansores Río, se trata de una bebé con peso de dos kilos, 720 gramos y 50 centímetros.

En tanto, en el HGR No. 12 “Benito Juárez García” se registró el segundo nacimiento del día, a las 8:22 horas; se trata de un bebé de sexo masculino, que midió 48 centímetros y pesa dos kilos, 340 gramos.

Ambos se encuentran en buenas condiciones de salud y son atendidos por médicos expertos de ambos hospitales. En el comunicado, reiteran que la institución garantiza una atención oportuna, con calidad y calidez en todo momento.

Y se subrayó, además, que todas sus instalaciones cuentan con estrictos protocolos de seguridad e higiene para la protección integral de usuarios y trabajadores.

Asimismo, extendió un reconocimiento especial a todo el personal de salud que, durante estas fechas, permanece en las instalaciones hospitalarias en cumplimiento de su deber, otorgando atención continua y salvaguardando el bienestar de la población derechohabiente.