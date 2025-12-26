Peso inicia con ganancias ‘leves’ tras descanso de Navidad: ¿En cuánto se vende el dólar HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este viernes 26 de diciembre.

El peso mexicano inicia la última sesión de la semana con ganancias frente al dólar en medio de niveles de liquidez más bajos, debido a las festividades decembrinas a nivel internacional.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 18.8933 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.24 por ciento o 4.38 centavos respecto a sus movimientos en operaciones electrónicas.

“Es importante recordar que los días entre Navidad y Fin de Año se reduce la liquidez en los mercados financieros y también se modera el flujo de información económica relevante, incluyendo noticias e indicadores económicos. Por este motivo, el tipo de cambio muestra un comportamiento lateral”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cómo cotiza el dólar hoy 26 de diciembre?

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados, reporta un aumento de 0.03 por ciento, en los 97.97 enteros. El índice dólar de Bloomberg (bbdxy) retrocede 0.18 por ciento hacia las mil 199.88 unidades.

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 18.39 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

¿Cuáles son las divisas que más se aprecian hoy 26 de diciembre?

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.11 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.96 por ciento.

No obstante, entre las divisas más depreciadas se encuentra el shekel israelí con 1.18 por ciento, el rublo ruso con 0.41 por ciento, el yen japonés con 0.36 por ciento, el franco suizo con 0.28 por ciento, el dólar neozelandés con 0.22 por ciento y el real brasileño con 0.20 por ciento.