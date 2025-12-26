El futuro de las MiPyMEs empieza en la FIIE

Las Mipymes mexicanas siempre avanzan cuesta arriba. Innovan, emprenden, arriesgan, crean empleo y sostienen a millones de familias, pero lo hacen enfrentando barreras que no deberían existir: acceso limitado a financiamiento, rezago tecnológico, trámites pesados, informalidad persistente y poca participación en cadenas de valor e incluso en mercados internacionales. Es un ecosistema lleno de talento, pero también lleno de obstáculos.

La Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE) nació justo para cambiar esa historia. No como una vitrina más, sino como el espacio insignia donde la innovación deja de ser una aspiración y se convierte en una herramienta al alcance de todas las empresas. En sus ediciones de 2023 y 2024 reunió a más de 17 mil asistentes, ofreció más de 100 conferencias y talleres por edición, generó más de 150 encuentros B2B y facilitó 185 citas con incubadoras. Su impacto digital alcanzó a 4.7 millones de personas. Pero las cifras solo cuentan la mitad del relato: lo más relevante es que cada una de esas interacciones abrió oportunidades reales.

La FIIE se ha convertido en un catalizador del desarrollo empresarial porque mueve tres piezas esenciales al mismo tiempo: inspira, conecta y fortalece. Ahí coinciden emprendedores, startups, empresas tractoras, inversionistas, instituciones públicas y aliados internacionales que entienden que el futuro productivo de México se construye juntando capacidades, no aislándolas.

Por eso la edición 2026, que se realizará el 11 y 12 de febrero en el World Trade Center de la Ciudad de México, con acceso gratuito, será especialmente decisiva. No solo reúne conferencias magistrales, paneles y talleres prácticos; estructura un mapa completo para que cualquier negocio —desde un emprendimiento que inicia hasta una empresa que busca internacionalizarse— encuentre herramientas útiles y aplicables. Innovación, transformación digital, inteligencia artificial, liderazgo, financiamiento, cadenas de valor, fiscalidad, trámites gubernamentales, comercio exterior y capacitación continua: todo en un mismo lugar, con especialistas nacionales e internacionales que aterrizan el conocimiento en soluciones reales.

Y en esta edición ocurrirá algo que puede cambiar el rumbo de cómo las Mipymes acceden a herramientas de crecimiento. Me refiero al lanzamiento de Crece Mi Negocio, una plataforma que convierte la FIIE en un ecosistema permanente. No un evento de dos días, sino un acompañamiento de todo el año. A través de inteligencia artificial, agentes conversacionales y un diagnóstico inicial gratuito, cada empresario que se registre podrá recibir rutas personalizadas y acceso a una red de alianzas que aportará capacitación, productos, servicios, soluciones tecnológicas y herramientas profesionales para cualquier etapa de su negocio.

Este tipo de iniciativas responde a una realidad que ya no podemos ignorar: sin digitalización, sin innovación y sin acceso a conocimiento experto, las empresas pequeñas no solo pierden competitividad, pierden oportunidad de sobrevivir en un entorno global feroz. Y si queremos que México juegue en las grandes ligas del nearshoring, de las cadenas de valor internacionales y de la economía del conocimiento, nuestras Mipymes deben estar equipadas con tecnología, información y acompañamiento.

La FIIE es un recordatorio de que el país tiene talento de sobra. Lo que hace falta es abrir puertas, no laberintos. Los emprendedores necesitan menos discursos y más plataformas que funcionen. Menos obstáculos y más herramientas aplicadas. Menos soledad y más comunidad empresarial dispuesta a impulsar.

Por eso la FIIE importa. Porque piensa en el México que queremos, pero actúa en el México que tenemos. Porque entiende que la innovación no es un lujo, sino una condición para crecer. Y porque convierte la colaboración en una ventaja competitiva.

Si las Mipymes son el corazón de la economía, entonces la FIIE es el espacio donde ese corazón se fortalece para impulsar un país más dinámico, más competitivo y más preparado para el futuro que ya llegó.