Ubisoft ‘en modo supervivencia’: Acciones se desploman tras cancelar juegos y cerrar estudios

Acciones de Ubisoft se desploman tras cancelar juegos y cerrar estudios (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Bloomberg / Shutterstock)

Las acciones de Ubisoft Entertainment SA cayeron a su nivel más bajo el jueves, luego de que el creador de Assassin’s Creed informó que cancelará proyectos de videojuegos, cerrará estudios y recortará sus previsiones.

El fabricante francés de videojuegos prevé registrar una pérdida antes de intereses e impuestos de mil millones de euros (mil 200 millones de dólares) en el año fiscal 2025-2026, como resultado de una reestructuración impulsada por una amortización única cercana a 650 millones de euros, señaló la compañía en un comunicado difundido la noche del miércoles.

Las medidas forman parte de un plan más amplio para optimizar las operaciones, que contempla el cierre de estudios en Estocolmo y Halifax, Canadá.

Ubisoft indicó que para marzo recortará al menos 100 millones de euros en costos fijos, en comparación con el último ejercicio fiscal, un año antes de lo previsto, y fijó como objetivo una reducción adicional de 200 millones de euros en los próximos dos años.

¿Cuál fue el impacto tras el anuncio de Ubisoft?

Las acciones bajaron hasta 38 por ciento, a 4.08 euros, en la bolsa de París. Esta representó la mayor caída intradía desde la salida a bolsa de la compañía en 1996.

Ubisoft también informó que espera reservas netas cercanas a mil 500 millones de euros para el año, junto con una reducción del margen bruto de 330 millones de euros frente a las previsiones anteriores.

Seis juegos, entre ellos un remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, quedaron cancelados, mientras que otros siete títulos no identificados registraron retrasos.

Retrasar “siete juegos y cancelar seis es enorme y es una señal de que el modelo operativo interno está roto y la gerencia no comprende el ciclo de desarrollo”, afirmó el analista de Cantor Fitzgerald, Edward James, en un correo electrónico enviado a Bloomberg News.

Ubisoft, que durante años figuró entre los desarrolladores de videojuegos más grandes y respetados, enfrentó una serie de reveses en los últimos años.

¿Es la caída de Ubisoft?

En 2024, la editora incumplió un contrato de préstamo, lo que provocó un retraso inusual de una semana en la presentación de sus resultados financieros del primer semestre. También enfrentó dificultades creativas, con lanzamientos de alto perfil como Avatar: Frontiers of Pandora y Star Wars Outlaws que no lograron el desempeño esperado en un mercado de consumo cada vez más competitivo.

Al igual que otros desarrolladores de videojuegos, Ubisoft resintió una crisis de producción tras la pandemia, situación que provocó retrasos en el lanzamiento de sus títulos insignia.

La nueva estructura de Ubisoft estará integrada por cinco “casas creativas”, cada una encargada de un género específico de videojuegos y con procesos de toma de decisiones más rápidos y descentralizados, informó la empresa. A partir de abril, estas unidades contarán con el respaldo de una red de estudios que aportará recursos de desarrollo y compartirá servicios clave.

“El reenfoque de la cartera tendrá un impacto significativo en la trayectoria financiera a corto plazo del grupo, particularmente en los años fiscales 2026 y 2027, pero este restablecimiento fortalecerá al grupo y le permitirá renovarse con un crecimiento sostenible y una sólida generación de efectivo”, afirmó el director ejecutivo, Yves Guillemot, en el comunicado.

“Somos escépticos de que la reorganización solucione problemas de larga data relacionados con un desarrollo inconsistente de los juegos”, señaló el analista de TD Cowen, Doug Creutz.

La compañía anunció el año pasado la creación de una primera unidad denominada Vantage Studios, que agrupa algunas de sus franquicias más exitosas, como Assassin’s Creed, Far Cry y Tom Clancy’s Rainbow Six.

El gigante chino de los videojuegos Tencent Holdings Ltd., actual patrocinador de Ubisoft, invirtió mil 160 millones de euros para adquirir 25 por ciento de la empresa, acuerdo que concluyó en noviembre. Ubisoft informó que destinó esos recursos al reembolso del préstamo incumplido.