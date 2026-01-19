Tecnología que impulsa decisiones inteligentes en las empresas mexicanas

En un entorno empresarial cada vez más competitivo y marcado por la digitalización, la eficiencia operativa y la toma de decisiones basadas en datos se han convertido en factores clave para el crecimiento. Bajo esta premisa, Telcel Empresas, integra un portafolio de soluciones que incluye Conectividad Telcel, Comunicación Empresarial, Seguridad, Servicios Cloud, Business Intelligence, Mobile Marketing, Gestión Vehicular Telcel y Gestión de Fuerza de Campo, habilitando operaciones más eficientes, decisiones basadas en datos y negocios más competitivos.

Gestión Vehicular Telcel es una de las soluciones que integran el catálogo de Telcel Empresas, diseñada para organizaciones que operan unidades móviles y requieren mayor control, visibilidad y eficiencia en su operación. De acuerdo con las necesidades de cada negocio, la solución permite localizar y monitorear en tiempo real vehículos, tráileres, camiones o motocicletas, entre otros activos móviles.

A través de la geolocalización en tiempo real de las unidades, el monitoreo de rutas y recorridos y la generación de reportes de desempeño, las empresas pueden identificar oportunidades de mejora, optimizar el uso de recursos, reducir costos operativos y elevar la eficiencia logística de manera continua, La solución integra además alertas personalizadas sobre eventos relevantes, así como herramientas para la gestión de mantenimiento.

Las funcionalidades avanzadas llevan la gestión a otro nivel: telemetría para analizar el comportamiento de las unidades, medición de temperatura y combustible, y sistemas de videovigilancia que permiten monitorear tanto el interior como el exterior de la cabina. Estas capacidades resultan especialmente valiosas para sectores donde la seguridad de los activos, la mercancía y el personal es prioritaria.

Para que estas soluciones operen de manera eficiente y continua, es indispensable contar con una conectividad confiable y de alto desempeño. En un contexto empresarial cada vez más digitalizado, la conectividad juega un papel clave. Con Internet en tu Empresa, Telcel Empresas ofrece navegación respaldada por su Red 5G y equipamiento diseñado para entornos empresariales, a la que pueden sumarse, de forma adicional, servicios de seguridad para reforzar la protección del entorno digital.

La flexibilidad también juega un papel relevante. Las empresas pueden instalar el servicio de forma sencilla y autónoma, con la posibilidad de probarlo en hasta tres ubicaciones distintas sin costo adicional, lo que brinda flexibilidad para evaluar su desempeño en diferentes entornos operativos antes de su implementación definitiva.

Complementando este ecosistema, Claro Connect permite gestionar de forma centralizada la conectividad y el desempeño de dispositivos ofreciendo visibilidad y control operativo en tiempo real, lo que contribuye a operaciones más eficientes y confiables.

En un mercado donde la tecnología se ha vuelto un habilitador estratégico, Telcel Empresas apuesta por acompañar a las organizaciones en su evolución digital. Descubrir cómo estas soluciones pueden optimizar un negocio no solo es una decisión tecnológica, sino una inversión en competitividad y crecimiento sostenible.