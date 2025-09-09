Mercado de consolas de juego crece 125% y se consolida

Con 72.6 millones de videojugadores en el país a mediados de 2025, el gaming se ha convertido en un negocio del cual Microsoft, con su consola Xbox, ha sabido sacar partido. [Fotografía. Shutterstock]

El mercado de consolas de videojuegos se convirtió en el pilar más sólido de la industria del gaming en México, al pasar de 3.6 millones a 8.1 millones de equipos entre el 2015 y el 2024, lo que representa un alza 125 por ciento en nueve años.

“Hoy, una de cada 12 familias mexicanas cuenta con una consola fija, lo que coloca al país en la ruta de consolidarse como uno de los principales mercados de la región para empresas como Sony, Microsoft o Nintendo, los jugadores más importantes de esta industria”, comentó Fabrizio Vargas, analista de The CIU.

De acuerdo con el analista este repunte refleja un cambio en los hábitos de consumo de los gamers mexicanos, ya que los usuarios de consolas son jugadores intensivos: invierten más tiempo, más dinero y muestran una fidelidad superior hacia sus plataformas, lo que genera mayores ingresos recurrentes y fortalece a toda la cadena de valor.

“El gasto promedio por consola en 2024 fue de 7 mil 24 pesos y el de cada videojuego adquirido ascendió a 757 pesos, cifras que reflejan un consumidor dispuesto a desembolsar más por experiencias personalizadas y de mayor calidad”, agregó Vargas.

La competencia entre Xbox, PlayStation y Nintendo define también las estrategias de posicionamiento en mercados.

Participación

Microsoft lidera el mercado mexicano con su Xbox

Con 72.6 millones de videojugadores en el país a mediados de 2025, el gaming se ha convertido en un negocio del cual Microsoft, con su consola Xbox, ha sabido sacar partido, por lo que, hasta el agosto de este año, la firma estadounidense se ha posicionado como la favorita.

“Xbox lidera con una participación de 48.5 por ciento derivado de un precio más bajo frente a sus competidores. Por su parte, PlayStation ha ganado terreno, alcanzando 35.4 por ciento del mercado, en razón de una mayor disponibilidad del PS5 y una reducción en los precios del PS4. Nintendo, aunque con menor presencia, ha crecido para alcanzar 16.1 por ciento, respaldado por una base de usuarios fieles a la marca”, comentó el analista.

Según el estudio Mercado de Videojuegos en México, hoy en día cuatro de cada diez consolas en uso en México son de nueva generación.

“La fidelización de los usuarios, la disponibilidad en puntos de venta y los precios competitivos han sido determinantes para mejorar la posición de las consolas. De hecho, la disponibilidad de consolas en los hogares mexicanos podría superar el 10 por ciento entre 2025 y 2026”, afirmó Fabrizio Vargas, quien destacó que esto dependerá de que no se presenten choques significativos en los ingresos de las familias.

Con ingresos por 2 mil 600 millones de dólares anuales, México se ha consolidado como el país con mayores ingresos para esta industria en América Latina, lo que ha convertido a este sector del entretenimiento en un terreno fértil para las marcas, ya sean endémicas, como desarrolladores de hardware o software, o no endémicas, como alimentos, bebidas o servicios financieros, que ven en el gaming un canal estratégico para interactuar con una audiencia joven.

“Hoy más que nunca, el gaming es ‘la arena’ para la innovación publicitaria. Las marcas que entiendan y respeten su cultura encontrarán no sólo una audiencia receptiva, sino una comunidad dispuesta a interactuar y fidelizarse con quienes hablen su mismo idioma”, afirma Juli Henry, vicepresidente de Ventas para Socios Publicitarios en México de US Media.

Agregó que más del 70 por ciento de los videojugadores tiene una actitud positiva hacia la publicidad dentro de los juegos, siempre que esta se integre de forma creativa y sin interrumpir la experiencia del usuario.

“El gaming no es sólo entretenimiento: es una plataforma viva de interacción y consumo, es una oportunidad para que las marcas conecten con una audiencia apasionada y digitalmente activa”, subrayó Henry.